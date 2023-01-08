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Giriş Tarihi: 8.1.2023 19:24

Fenerbahçe'den derbiye özel koregrafi

Fenerbahçe’den derbiye özel koregrafi

Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray ile oynanan müsabaka öncesinde bir koreografi sergiledi.

Fenerbahçeli taraftarlar, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Galatasaray maçı öncesinde bir koreografi gerçekleştirdi.

Maraton tribününde, efsane futbolculardan Lefter Küçükandonyadis, Can Bartu ve Basri Dirimlili'nin görsellerinin her iki yanında sarı-lacivert pankart üzerine "Çubuklu Ruhuyla" yazarken, kale arkası tribünlerde de, "Çubukluyla Yapılanlar Sonsuzlukta Yankılanır" ve "İki Kıta, Yedi Tepe; En Büyük Fenerbahçe" yazıları yer aldı.

İstanbul siluetinin bulunduğu dev koreografi sonrası her iki takımın sahaya çıkışında sarı-lacivert konfetiler atıldı.

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Fenerbahçe'den derbiye özel koregrafi
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