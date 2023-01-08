Icardi'den Fenerbahçe derbisi sözleri! "Gol atmak görevim, bunu normal karşılıyorum"

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Icardi, "Önemli olan oynayabilmemdi, sonradan da olsa oynamaktan mutluyum. Bir aydır hazırlanıyordum. Oynayabildim, sonucun da güzel olması benim için iyi oldu. Doğrudan rakibimize karşı kazanmamız ekstra oldu, çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
Icardi, attığı gol hakkında ise "Gol atmak görevim, bunu normal karşılıyorum ama tabii golden dolayı çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.
Arjantinli futbolcu, soyunma odasında da neşeli bir ortam olduğunu aktararak, "Takım mutlu, Türkiye'ye geldiğim zaman bu karşılaşmanın en önemlisi olduğunu söylemişlerdi. Derbiyi kazanmanın mutluluğunu yaşıyorum, bu duyguları bekleyerek gelmiştim, takım arkadaşlarım da çok mutlu. Birlikte çok güzel bir kutlama yapıyoruz" şeklinde konuştu.
SERGIO OLIVEIRA: YALNIZCA 3 PUAN ALDIK
Galatasaray'ın Portekizli oyuncusu Sergio Oliveira, sahada daha iyi olan taraf olduklarını ve galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Oliveira, "Yalnızca üç puan aldık, fakat önemli bir maçtı tabii ki. Kulüp, taraftar, herkes çok mutlu oldu. Çok iyi oynadık, daha iyi olan taraftık. Yedi maç üst üste kazandığımız için gurur duyuyoruz ama çalışmaya devam etmeliyiz. Şampiyonluk yolunda gereken şey bu. Mutluyuz, böyle bir derbiden galip taraf olarak ayrılmak, taraftarın mutlu olması bizim için çok önemli. Bunu hep birlikte kutluyoruz" ifadelerini kullandı.
Sakatlık döneminden dönmek için çok iyi çalıştığını ve kulüpteki herkesin kendisine yardımcı olduğunu aktaran Portekizli oyuncu, tekrar sahada olduğu için de mutlu olduğunu sözlerine ekledi.
KEREM AKTÜRKOĞLU: GALİBİYET TARAFTARIMIZA ARMAĞAN OLSUN
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan derbide deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Galatasaray'ın orta saha oyuncularından Kerem Aktürkoğlu, galibiyetin en büyük faktörünün takımdaşlık olduğunu söyledi.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Kerem, "Bizim aslında en büyük gücümüz takımdaşlık. Sezon başından beri bunu çok güzel yansıtıyoruz. Güzel bir arkadaşlık ortamımız var. Herkes birbirinden bir şey öğreniyor. Saha içi ve dışında hep birlikteyiz. Antrenmanlarımız ve maçlarımız çok neşeli geçiyor. Daha iyi olmak için çabalıyoruz, bu galibiyetin en büyük özeti takımdaşlığımız. Çok güzel bir galibiyet oldu. Burada olmayan taraftarlarımızın kalpleri bizleydi, bunu hep hissettik. Çok güzel bir galibiyet aldık, taraftarımıza armağan olsun" ifadelerini kullandı.
"ÇALIŞMAMIZIN KARŞILIĞINI ALDIK"
"Bu maçı kaybeden şampiyonluğu kaybedecek diye bir şey yoktu ama bu maça galibiyet parolasıyla geldik" diyen Kerem, şunları kaydetti:
"Galibiyetten başka düşüncemiz yoktu, maça da böyle başladık. İlk 10-15 dakika rakibimizin baskısı olacağını biliyorduk. O baskıyı aştıktan sonra işimizin kolaylaşacağının farkındaydık. Çalışmamızın karşılığını aldık. Bundan sonraki süreç daha da güzel olacak. Güzel bir seri yakaladık, bunu sezon sonuna kadar sürdürmek istiyoruz. Arkadaş ortamımız çok güzel, başkanımız, Erden ağabey içeriye girdi, yönetim kurulu içeriye girdi, Kadıköy'deki galibiyeti coşkuyla kutladık, eğlendik. Tadını çıkarıyoruz ama bugünden sonra maç bitti, önümüzdeki Hatay maçına odaklanıp, ilk yarıyı lider bitirmek istiyoruz."