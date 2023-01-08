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Giriş Tarihi: 8.1.2023 18:35 Son Güncelleme: 8.1.2023 18:37

Zinedine Zidane, Brezilya ve Portekiz'den sonra ABD'yi de reddetti!

Zinedine Zidane, Brezilya ve Portekiz’den sonra ABD’yi de reddetti!

Brezilya ve Portekiz milli takımlarının teklifini reddettiği iddia edilen Zinedine Zidane'ın ABD Milli Takımı'ndan gelen teklifi de geri çevirdiği belirtildi.

2022 Dünya Kupası'nın ardından adı Fransa Milli Takımı'yla anılan Zinedine Zidane'ın hangi takımı çalıştıracağı belirsizliğini koruyor. Fransız basınında yer alan haberlerde, Zinedine Zidane'nın Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 Dünya Kupası'nın ardından Didier Deschamps'ın yerine milli takıma geçeceği iddia edilmişti.

Ancak Fransa Futbol Federasyonu, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Didier Deschamps'la yola devam etme kararı alındığını ve tecrübeli antrenörün sözleşmesinin 2026'ya kadar uzatıldığını açıkladı.

ESPN'de yer alan haberde ise Zinedine Zidane'nın Brezilya ve Portekiz milli takımlarından gelen teklifleri reddettiği aktarılırken Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı'ndan gelen teklife de sıcak bakmadığı ve geri çevirdiği belirtildi. 2022 Dünya Kupası'nın ardından Brezilya Milli Takımı'nda Tite, Portekiz Milli Takımı'nda ise Fernando Santos görevinden ayrılmıştı.

REAL MADRID'DEN BERİ BOŞTA
Antrenörlük kariyerine Real Madrid'in altyapısında başlayan Zinedine Zidane, sonrasında A takımda iki farklı dönemde görev almıştı. Real Madrid'le 3 Şampiyonlar Ligi, 2 Avurpa Süper Kupası, 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2 La Liga ve 2 İspanya Süper Kupası şampiyonlukları yaşayan Zidane, 2021'de görevini bırakmıştı.

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Zinedine Zidane, Brezilya ve Portekiz'den sonra ABD'yi de reddetti!
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