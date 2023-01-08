Zinedine Zidane, Brezilya ve Portekiz’den sonra ABD’yi de reddetti!

Ancak Fransa Futbol Federasyonu, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Didier Deschamps'la yola devam etme kararı alındığını ve tecrübeli antrenörün sözleşmesinin 2026'ya kadar uzatıldığını açıkladı.

ESPN'de yer alan haberde ise Zinedine Zidane'nın Brezilya ve Portekiz milli takımlarından gelen teklifleri reddettiği aktarılırken Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı'ndan gelen teklife de sıcak bakmadığı ve geri çevirdiği belirtildi. 2022 Dünya Kupası'nın ardından Brezilya Milli Takımı'nda Tite, Portekiz Milli Takımı'nda ise Fernando Santos görevinden ayrılmıştı.