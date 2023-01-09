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Giriş Tarihi: 9.1.2023 18:36

Bandırmaspor, Cebio Soukuo'yu renklerine bağladı

AA
Bandırmaspor, Cebio Soukuo’yu renklerine bağladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Beyçimento Bandırmaspor, Bundesliga 2'de forma giyen 30 yaşındaki kanat oyuncusu Cebio Soukuo ile sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Beyçimento Bandırmaspor, Bundesliga 2'de forma giyen 30 yaşındaki kanat oyuncusu Cebio Soukuo ile sözleşme imzaladı.

Bordo-beyazlılar, Beninli kanat oyuncusu Cebio Soukuo ile 1,5 yıllığına anlaştı.

Kulüp başkanı Onur Göçmez'in de katıldığı imza töreninde, Soukuo kendisini bordo-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Hücum hattının her iki kanadında da görev yapan Soukuo, FC Hansa Rostock, Sandhausen, Arminia Biefeld, Erzgebirge Aue ve son olarak da Rot-Weiss Essen de forma giymişti.

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Bandırmaspor, Cebio Soukuo'yu renklerine bağladı
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