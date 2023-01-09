Mbappe ve Real Madrid Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet’i eleştirdi

Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Altın Ayakkabı Ödülü'nü kazanan Fransız golcü Kylian Mbappe, ülkenin efsane ismi Zinedine Zidane ile ilgili açıklaması nedeniyle Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Noel Le Graet'i eleştirdi.

Mbappe, Le Graet'in milli takım teknik direktörlüğü göreviyle ilgili, "Zidane benimle iletişime geçmeye çalışmadı. Arasa bile telefonunu açmazdım. Onunla hiç görüşmedik." ifadelerine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunan Mbappe, "Zidane Fransa'dır, efsaneye böyle saygısızlık yapılmaz." ifadesini kullanarak Fransa'nın RMC Sport kanalına konuşan Le Graet'in Zidane hakkındaki sözlerini eleştirdi.

FFF, Katar'daki Dünya Kupası'nda milli takıma üst üste ikinci finalini oynatan teknik direktör Didier Deschamps'ın sözleşmesini cumartesi günü uzattığını duyurmuştu. Zidane, daha önce Deschamps'ın yerine geçmek için favori adaylar arasındaydı.

Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera da Le Graet'in kullandığı ifadelerle çizgiyi aştığını belirtti.

Oudea-Castera, "Bir futbol ve spor efsanesine karşı hepimizi inciten utanç verici bir saygısızlık." değerlendirmesinde bulundu.

Zidane, son olarak İspanya 1. Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in teknik direktörlüğü görevini 2021 yılında bırakmış ve sonrasında başka takım çalıştırmamıştı.

REAL MADRİD DE TEPKİ GÖSTERDİ



İspanya'nın Real Madrid Kulübü, eski futbolcusu ve eski teknik direktörü Zinedina Zidane ile ilgili sert sözler söyleyen Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Nöel Le Graet'e tepki gösterdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, FFF Başkanı Le Graet'in spor dünyasının en büyük efsanelerinden biri konumundaki Zidane hakkındaki sözlerinin talihsiz olduğu ve bundan üzüntü duyulduğu belirtildi.

Zidane'ın Fransa Milli Takımı'yla Dünya Kupası ile Avrupa şampiyonluğu kazandığı, formasını giydiği ve teknik direktörlük yaptığı takımlarda birçok başarıya ulaşıp, sporun değerlerini temsil ettiği vurgulanırken, Le Graet'in sözlerinin bir saygısızlık olduğu ve düzeltilmesi gerektiği savunuldu.

İspanyol kulübü, FFF Başkanı Le Graet'in, geçmişte Real Madrid takım kaptanı Fransız futbolcu Karim Benzema için de benzer şekilde "Uygunsuz" açıklamalar yaptığını dile getirdi.

Le Great, Fransız basınında yer alan açıklamasında, Zidane'la ilgili, "Zidane'ın Brezilya'ya gitmesine şaşırırım. Umurumda değil. Nereye gitmek isterse oraya gitsin. İstediği yere, bir kulübe gidebilir. Benimle iletişime geçmeye çalışmadı. Arasa bile telefonunu açmazdım. Onunla hiç görüşmedik ve Didier Deschamps'la yolları ayırmayı düşünmedik. Deschamps'ın ayrılmasını bekleyenler vardı ama onu kim ciddi bir şekilde eleştirebilir? Kimse yapamaz." ifadelerini kullanmıştı.