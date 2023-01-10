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Giriş Tarihi: 10.1.2023 11:44 Son Güncelleme: 10.1.2023 11:45

Pierre Van Hooijdonk'tan Wout Weghorst açıklaması

Pierre Van Hooijdonk’tan Wout Weghorst açıklaması

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Hollanda'nın efsane isimlerinden Pierre Van Hooijdonk, Wout Weghorst'un olası Manchester United transferi hakkında konuştu.

Beşiktaş 'ın sezon başında İngiliz ekibi Burnley'de kiraladığı Hollandalı yıldız Wout Weghorst, gösterdiği performansla dikkatleri çekti. Yıldız oyuncu, Süper Lig 'de sahaya çıktığı 16 maçta, sekiz gol atarken, dört de asist yapmayı başardı.

VAN HOOIJDONK'TAN AÇIKLAMA
Ülkesinde NOS TV'ye konuşan Hooijdonk, Weghorst'un Beşiktaş'tan ayrılıp ManU'ya gitmek istemesinin anlaşılabilir olduğunu söyledi.

Weghorst'a destek veren Hooijdonk, "Ben de olsam Manchester United gibi bir kulübe gitmek isterdim. Her futbolcu Manchester United'da oynamak ister. Weghorst tarafından olaya baktığımda normal bir durum. Manchester United bana göre iyi bir forveti transfer ediyor.

Weghorst, Türkiye'de Beşiktaş'ta iyi işler çıkarıyor. Eğer transfer cidden gerçekleşecekse Erik Ten Hag iyi bir forveti kadrosuna katmış olur" dedi. (Fanatik)

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Pierre Van Hooijdonk'tan Wout Weghorst açıklaması
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