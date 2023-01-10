Pierre Van Hooijdonk’tan Wout Weghorst açıklaması

Beşiktaş 'ın sezon başında İngiliz ekibi Burnley'de kiraladığı Hollandalı yıldız Wout Weghorst, gösterdiği performansla dikkatleri çekti. Yıldız oyuncu, Süper Lig 'de sahaya çıktığı 16 maçta, sekiz gol atarken, dört de asist yapmayı başardı.

VAN HOOIJDONK'TAN AÇIKLAMA

Ülkesinde NOS TV'ye konuşan Hooijdonk, Weghorst'un Beşiktaş'tan ayrılıp ManU'ya gitmek istemesinin anlaşılabilir olduğunu söyledi.

Weghorst'a destek veren Hooijdonk, "Ben de olsam Manchester United gibi bir kulübe gitmek isterdim. Her futbolcu Manchester United'da oynamak ister. Weghorst tarafından olaya baktığımda normal bir durum. Manchester United bana göre iyi bir forveti transfer ediyor.

Weghorst, Türkiye'de Beşiktaş'ta iyi işler çıkarıyor. Eğer transfer cidden gerçekleşecekse Erik Ten Hag iyi bir forveti kadrosuna katmış olur" dedi. (Fanatik)