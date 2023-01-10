Weghorst’tan Beşiktaş yönetimine: Gitmek istiyorum beni bırakın!

WEGHORST AYRILMAYI KAFASINA KOYDU

İkili arasında yaklaşık 1 saat süren bir toplantı gerçekleştirildi. Weghorst'un ayrılık talebi bu kez menajeri aracılığıyla kulübe iletildi ve oyuncunun, Manchester United ile anlaştığı aktarıldı. Kazancı ise santrfor transferi yapmadan gidişine onay veremeyeceklerini iletti. Ancak tecrübeli isim artık ayrılığı kafaya koyduğu için siyah-beyazlıların kolaylık sağlamasını bekliyor.