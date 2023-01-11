Halil Akbunar’dan transfer itirafı! ’Şampiyonluğa yüzde yüz inandığım için imza attım’

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Eyüpspor, Belçika temsilcisi Westerlo'da forma giyen Halil Akbunar'ı 3.5 yıllığına kadrosuna kattı. Dün akşam geç saatlerde ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen Halil Akbunar, Eyüpspor'un Kemerburgaz'da bulunan tesislerinde kendisini Eflatun-sarılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Tecrübeli kanat oyuncusu, Eyüpspor'a transferi sonrasında ilk özel röportajını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) verdi.

Yeniden Türkiye'ye döndüğü için çok mutlu olduğunu dile getiren Halil Akbunar, "Türkiye'ye geldiğim için çok mutluyum. Önceliğim ailemle beraber olmaktı. Ayrılma kararı almamda ailemin payı vardı. Vize problemlerinden dolayı ailemle ayrı kaldım. Onlarla birlikte burada olacağım için çok mutluyum. Ailemle geldim buraya ama tabii ki hedeflerim var. Sonuç olarak bir bedel ödendi. Eyüpspor'a hizmet edeceğim. Sonunda şampiyon olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"GELDİĞİM İÇİN MUTLUYUM, KAFAMDA HİÇBİR SORU İŞARETİ YOK"

Eyüpspor'a transfer olduğu için mutlu olduğunu ve kafasında hiçbir soru işareti olmadığını ifade eden Halil Akbunar, "Aslında o zaman da açıklamıştım, Türkiye'den gitmemim sebebi mental olarak çöküntüdeydim. Türkiye'de bir takımda oynayamayacaktım. Çünkü, mental ve moral olarak çöküntüdeydim. Oraya gittim ve maalesef vize problemi yaşadım. 4, 4.5 ay ailemden ayrı kaldım. Hiçbir şekilde gelemediler, sadece 1'er günlük izinlerimde görebiliyordum. İşin açıkçası benim için zor geçiyordu. Eşimle de konuştuk. Çocuğum da okula başlamıştı, bir karar almamız lazımdı. Bu süreçte de Eyüpspor aradı. Menajerimle görüştüler. Kulüpler görüştükten sonra benim aradaki şeyler ufak pürüzlerdi. Halloldu ve geldim. Geldiğim için de mutluyum, kafamda hiçbir soru işareti yok" şeklinde konuştu.

"ŞAMPİYON OLACAĞIMIZA YÜZDE YÜZ İNANDIĞIM İÇİN GÖNÜL RAHATLIĞIYLA İMZA ATTIM"

Eyüpspor'un kaliteli bir kadroya sahip olduğunun altını çizen 29 yaşındaki kanat oyuncusu, "Tabii ki bir yere transfer olduğunuz zaman bakıyorsunuz. Bir alt lige geliyorum, baktığınız zaman bir alt lig olduğunu düşünmedim. Süper Lig kadrosu olduğunu düşünüyorum. Şampiyon olacağımıza yüzde yüz inandığım için gelip buraya gönül rahatlığıyla imza attım. Süper Lig'de oynayan birçok isim burada" diye konuştu.

"İBRAHİM HOCA İLE BİRBİRİMİZİ İYİ TANIYORUZ"

Teknik direktör İbrahim Üzülmez ile daha önce kısa bir dönem çalıştıklarını ifade eden Halil Akbunar, "İbrahim hoca ile daha önce Elazığspor'da kısa bir dönem çalışmıştık. Birbirimizi iyi tanıyoruz. Yardımcısıyla bir konuşmam oldu. İbrahim hocayı karakter olarak da kişilik olarak da çok seviyorum, çok beğeniyorum. O yüzden daha önce beraber çalıştık ve hiçbir sorunumuz olmadı. Bundan sonra da hiçbir sorunumuz olmaz zaten. Güzel bir şekilde beraber kupayı kaldırırız" dedi.

"BELÇİKA'DA GÜZEL BİR EVİM VARDI AMA O EVİN İÇİNE GİRMEK BENİM İÇİN ÇOK ZORDU"

Türkiye'ye dönmesindeki ana etkenin aile özlemi olduğunu dikkat çeken Halil Akbunar, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bayağı bir aileciyim ben. 2 kızım var. 7 yıldır bir beraberliğim vardı. 7 yıl önce evlenmiştim ve hiçbir ayrılık yaşamamıştık. En fazla ayrı kaldığımız 10 gündü. Çocuklarım bunları yaşamamıştı. Çocuklarım hasta olup beni aradıklarında, 'Baba neredesin' dedikleri zaman benim için çok zor geçiyordu. Belçika'da çok güzel bir evim vardı ama anahtarı çevirip içeri baktığım zaman hiçbir ses yoktu. O evin içine girmek benim için çok zordu."