Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Enner Valencia’ya ciddi talip var! Yönetim kararını verdi

Enner Valencia ligde attığı goller ile Fenerbahçe'nin üst sıralarda olmasında başrol olmuştu. Halihazırda şu anda ligin gol kralı da olan oyuncu için Arjantin devi River Plate transfer görüşmelerini yapmaya hazırlanıyor. Hücum hattını güçlendirmek isteyen River Plate, Valencia'nın oyun stilinin takıma ve lige uyacağını düşünüyor.

ENNER VALENCIA'NIN PERFORMANSI GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Fenerbahçe forması ile bu sezon toplam 25 maça çıkan ve 15 gol ile 4 asistlik katkı sağlayan Ekvadorlu yıldız, 2022 Dünya Kupası'nda da gollerine devam etmişti. Golcü oyuncunun maliyetine bakıldığında sağladığı katkının çok önemli olduğunu düşünen Fenerbahçe yönetimi, kritik süreci tüm detayları ile analiz etmeye ve doğru kararı vermeye çalışıyor.

TARAFTARLAR DA İSTİYOR

ESPN'de yer alan habere göre Piver Plate taraftarları Fenerbahçeli forveti takımlarında görmeyi çok istiyorlar. (Akşam)