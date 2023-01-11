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Giriş Tarihi: 11.1.2023 12:05 Son Güncelleme: 11.1.2023 12:06

Son dakika Galatasaray haberleri: Wesley Sneijder: Liverpool Yerine Galatasaray'ı Seçtim

Son dakika Galatasaray haberleri: Wesley Sneijder: Liverpool Yerine Galatasaray’ı Seçtim

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Hollandalı eski futbolcu Wesley Sneijder, Liverpool yerine sarı-kırmızılı takımı tercih ettiğini açıkladı. İşte Detaylar...

Son olarak Al-Gharafa SC forması giyen ve aktif futbol kariyerine 2019 yılında son veren Galatasaraylı eski oyuncu Wesley Sneijder, flaş bir itirafta bulundu.

"GALATASARAY'I SEÇTİM"
Veronica Offside'a konuşan Sneijder, "Bir zamanlar Liverpool ya da Galatasaray'a transfer olma durumum vardı. O an Galatasaray'ı seçtim çünkü daha fazla kupa kazanmak istiyordum ve Liverpool o zaman zor bir dönemden geçiyordu.

"KUPALARI SEÇTİM"
Kupaları seçtim çünkü bir futbolunun kazanmak için isteyeceği en güzel şey bu ödüllerdir. Ayrıca Noel'de ve yılbaşında da özgür olmayı istedim. Bu bilinçli yaptığım bir seçimdi" dedi.

SNEİDER'IN GALATASARAY KARİYERİ
38 yaşındaki Hollandalı eski futbolcu, 2013-2017 yılları arasında Galatasaray'da forma giydiği dönemde çıktığı 175 maçta 45 gol ve 44 asist kaydetti.

SNEİDER'IN GALATASARAY BAŞARILARI
Sneijder, Galatasaray ile 2 Türkiye Ligi, 3 Türkiye Süper Kupa ve 3 Türkiye Kupası şampiyonluğu sevinci yaşadı. (ajansspor)

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Son dakika Galatasaray haberleri: Wesley Sneijder: Liverpool Yerine Galatasaray'ı Seçtim
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