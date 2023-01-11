Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Le Graet görevden alındı
Giriş Tarihi: 11.1.2023 16:48 Son Güncelleme: 11.1.2023 16:48

Son dakika haberi: Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Le Graet görevden alındı

AA
Son dakika haberi: Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Le Graet görevden alındı

Fransa Futbol Federasyonu (FFF) İcra Komitesi, ülkenin efsane ismi Zinedine Zidane'ın milli takımda teknik direktörlük yapma potansiyeli hakkında sert ifadeler kullanan ve hakkında birçok taciz iddiası ortaya çıkan FFF Başkanı Noel Le Graet'i görevden aldı.

France Info'da yer alan habere göre, Le Graet, Fransa Spor Bakanlığının hakkındaki incelemesi bitene kadar görevine devam edemeyecek.

FFF'nin başına Le Graet'in yardımcısı Philippe Diallo geçici olarak atandı. Fransa Futbol Federasyonunun başına 2011'de getirilen Le Graet'in normal görev süresi 2024'te sona eriyor.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, çok sayıda kadın, Le Graet'i kendilerine cinsel tacizde bulunmakla suçlamıştı. Spor Bakanlığı iddialardan sonra Le Graet hakkında inceleme başlatmıştı.

LE GRAET'IN ZİDANE'A YÖNELİK SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Noel Le Graet, Fransa'nın RMC Sport kanalında ülkenin efsane ismi Zinedine Zidane'nin milli takımda teknik direktörlük yapma potansiyeli hakkında; "Zidane benimle iletişime geçmeye çalışmadı. Arasa bile telefonunu açmazdım. Onunla hiç görüşmedik." ifadelerini kullanmıştı.

Fransa Spor Bakanlığı, İspanya'nın Real Madrid takımı, Fransız yıldız Kylian Mbappe ile birçok futbolcu, Zidane hakkındaki açıklamaları nedeniyle Le Graet'i eleştirmişti.

Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera da Le Graet'in kullandığı ifadelere ilişkin, "Bir futbol ve spor efsanesine karşı hepimizi inciten, utanç verici bir saygısızlık." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunan Mbappe de "Zidane Fransa'dır, efsaneye böyle saygısızlık yapılmaz." ifadesini kullanarak Le Graet'in Zidane hakkındaki sözlerini eleştirmişti.

FFF, Katar'daki Dünya Kupası'nda milli takıma üst üste ikinci finalini oynatan teknik direktör Didier Deschamps'ın sözleşmesini cumartesi günü uzattığını duyurmuştu. Zidane, daha önce Deschamps'ın yerine geçmek için favori adaylar arasındaydı.

Zidane, son olarak İspanya 1. Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in teknik direktörlüğü görevini 2021 yılında bırakmış ve sonrasında başka takım çalıştırmamıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Bakan Nebati açıkladı! EYT'de işçi ve işveren için büyük kolaylık
SON DAKİKA: 250 milyar TL'lik dev kredi paketi! Bakan Nebati detayları açıkladı: Esnaf ve KOBİ'ye kredi, işverene EYT desteği!
TOKİ ADANA KURA SONUÇLARI CANLI İZLE || 11 Ocak 2023 2+1 3+1 Merkez TOKİ Adana kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı
Edebiyatta da özerklik isteyenler
SON DAKİKA | AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: TSK'ya hakaret ederek sınırı aşmıştır
MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU? Büyük finalde 2022 Masterchef Türkiye birincisi kim oldu, Metin mi Kıvanç mı?
SON DAKİKA: 3600 ek gösterge için FLAŞ gelişme! 93.000 TL ikramiye farkı ödenecek
TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE || 11 Ocak 2+1 3+1 Mamak TOKİ Ankara kura sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?
Alman medyasından Türkiye'ye övgü: Kendi savunma sanayisini kuruyorlar
Kuruluş Osman'da Sultan Alaeddin, Osman Bey’in ölüm fermanını veriyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Le Graet görevden alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA