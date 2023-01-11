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Giriş Tarihi: 11.1.2023 15:34 Son Güncelleme: 11.1.2023 15:35

Son dakika transfer haberleri: Joao Felix, resmen Chelsea’de!

İHA
Son dakika transfer haberleri: Joao Felix, resmen Chelsea’de!

İngilterePremier Lig ekiplerinden Chelsea, Atletico Madrid forması giyen Joao Felix’i sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

İngiliz ekibi Chelsea, Atletico Madrid forması giyen Portekizli futbolcu Joao Felix'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. 23 yaşındaki forvet bu sezon Atletico formasıyla 21 resmi karşılaşmada 5 kez gol sevinci yaşarken, 3 de asistlik katkı sağladı.

Joao Felix kiralık olarak Chelsea'ye transferi sonrası yaptığı açıklamada, "Chelsea dünyanın en büyük takımlarından biri ve takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmayı umuyorum, bu yüzden burada olduğum için çok ama çok mutluyum. Stamford'da oynayacağım için çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

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Son dakika transfer haberleri: Joao Felix, resmen Chelsea’de!
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