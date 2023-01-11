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Giriş Tarihi: 11.1.2023 15:04 Son Güncelleme: 11.1.2023 15:04

Son dakika transfer haberleri: Selçuk İnan, Beşiktaşlı isme talip oldu! Francisco Montero...

Son dakika transfer haberleri: Selçuk İnan, Beşiktaşlı isme talip oldu! Francisco Montero...

Kasımpaşa'nın çiçeği burnunda hocası Selçuk İnan flaş bir transfere hazırlanıyor. Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in gözüne giremeyen Francisco Montero, Kasımpaşa'ya transfer olabilir. Şenol Güneş transfere onay verdi.

Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği Francisco Montero için Selçuk İnan'ın ekibi Kasımpaşa SK devreye girdi.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN İZİN ÇIKTI
İlk teknik direktörlük deneyimini Kasımpaşa'da yaşayan Selçuk İnan, Francisco Montero hamlesi ile takımındaki potansiyel yetenek seviyesini artırmak istiyor. Beşiktaş cephesinde ise Şenol Güneş'ten transfere izin çıktı. 23 yaşındaki oyuncunun kiralık olarak transferi gündemde.

MONTERO'YU BİRKAÇ KULÜP İSTİYOR
Francisco Montero'nun kiralanmasına sıcak bakan Beşiktaş'ın önünde birkaç seçenek var. Gelen haberlere göre Süper Lig'den 3 kulüp İspanyol oyuncuyu istiyor. 23 yaşındaki oyuncu teklifleri değerlendirmeyi düşünürse devre arasında bu 3 kulüpten birine kiralanacak. Ayrıca oyuncuya ilgili olan 3 kulüpten biri Kasımpaşa olurken, diğeri de yine bir başka İstanbul ekibi olan Fatih Karagümrük. Eğer anlaşma sağlanırsa Beşiktaş'ta devre arası ayrılacak isimlere bir yenisi daha eklenmiş olacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI
Montero, bu sezon Beşiktaş ile 4 maça çıkmış ve 1 asist yapmıştı. (sporx.com)

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Son dakika transfer haberleri: Selçuk İnan, Beşiktaşlı isme talip oldu! Francisco Montero...
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