Son dakika transfer haberleri: Yiğit Gökoğlan, Bölgesel Amatör Lig takımlarından Çeşme Belediyespor’a transfer oldu

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup'ta yer alan Çeşme Belediyespor, devreyi 24 puanla 4. sırada tamamladı. Zirveye daha da yaklaşmak isteyen İzmir ekibi, transfere hız verdi.

Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte Çeşme Belediyespor, bir dönem Galatasaray forması da giyen 33 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusu Yiğit Gökoğlan'ı kadrosuna kattı. Gökoğlan, son olarak TFF 3. Lig ekiplerinden Bergama Belediyespor'da oynadı.

Manisaspor'da başladığı kariyerinde Süper Lig'de Galatasaray dahil birçok kulüpte forma giyen 33 yaşındaki oyuncu, futbola amatör kategoride devam edecek. Çeşme Belediyespor, bu sezon Bölgesel Amatör Lig 10'uncu Grup'ta ilk yarıyı 24 puanla dördüncü sırada tamamlamıştı. (Milliyet)