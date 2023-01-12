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Giriş Tarihi: 12.1.2023 16:01

A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Kuntz, ameliyat edildi

AA
A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Kuntz, ameliyat edildi

A Milli Futbol Futbol Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, dizinden operasyon geçirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un dizinden başarılı bir operasyon geçirdiği duyurdu. Konuyla ilgili, TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Geçmiş Olsun Stefan Kuntz" başlıklı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"A Milli Takım Teknik Direktörümüz Stefan Kuntz, Almanya'da dizinden başarılı bir operasyon geçirmiştir. Planlı olarak yapılan bu ameliyat sonrası Kuntz'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kendisinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz."

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A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Kuntz, ameliyat edildi
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