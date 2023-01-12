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Giriş Tarihi: 12.1.2023 11:54

Altay, Cenk Özkaçar'ın performansı ile gururlandı!

DHA
Altay, Cenk Özkaçar’ın performansı ile gururlandı!

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay, altyapısından yetişip İspanya'da Valencia forması giyen eski oyuncusu Cenk Özkacar'ın dün İspanya Süper Kupa yarı final maçında Real Madrid karşısında gösterdiği performansla gururlandı.

Dünya devi Real Madrid önünde müsabakaya ilk 11'de başlayan Cenk, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten karşılaşmada 120 dakika oyunda kalıp hatasıza yakın futboluyla alkış topladı. Valencia, rakibine seri penaltı vuruşları sonucu 5-4 mağlup olarak elenirken, milli futbolcu hem Altaylı hem de Türk futbol severlerin göğsünü kabarttı.

Altyapısından yetiştiği Altay'dan 2020-2021 sezonunda Fransa temsilcisi Olympique Lyon'a 1.5 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer olan Cenk, geçen sezon kiralık olarak Belçika'da Oud-Heverlee Leuven'de oynadı. Bu sezon başında Lyon'un Valencia'ya kiraladığı 22 yaşındaki savunmacı, sezon bitiminde Fransız ekibine geri dönecek.

Valencia'nın 5 milyon Euro satın alma opsiyonunu kullanıp Cenk'i kadrosuna katması durumunda Altay bu transfer ücretinden yüzde 10 pay elde edecek. A Milli Takım'da da görev yapan 1.90 boyundaki sol stoper bu durumda Altay'a 500 bin Euro daha kazandıracak.

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Altay, Cenk Özkaçar'ın performansı ile gururlandı!
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