Barcelona'dan Lionel Messi'ya skandal hakaretler! "Lağım faresi, hormonal cüce..."

SKANDAL İFADELER: "LAĞIM FARESİ, HORMONAL CÜCE..."

Gomez Ponti'nin başkan Bartomeu'ya yazdığı öne sürülen mesajda pandemi döneminde maaşların düşürülmesine yönelik bir yazışma yaparken, şu ifadeleri kullandı;

"Barto, dürüst olmak gerekirse bu lağım faresine karşı (Messi) o kadar iyi olamazsın. Kulüp ona her şeyi verdi ve o sadece kendisi için imzalar, transferler, yenilemeler, sponsorlar vb... Yap ama sözleşmedeki rakamlara Pinto'yu, Suarez'in yenilenmesini, Jordi Alba'nın ve Ansu Fati'nin yenileme komisyonunu da eklemelisiniz.

Ve hepsinden önemlisi, Barça'ya hayatını borçlu olan bu hormonal cüceden kulübün ve çalışanlarımızın maruz kaldığı şantaj ve kabalık... Herkesin maaşını düşür ama benimkine veya Suarez'in maaşına dokunma. Umarım kayıtsız kalır, bu onun başına gelebilecek en kötü şeydir."

Bu konuşmalarda, söz konusu sızıntının olası yazarının o sırada hâlâ seçim kampanyasında olan Joan Laporta olduğu tahmin ediliyor.