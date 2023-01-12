Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den İtalyan işi transfer! Yeni hedef Karagümrük’ten Fabio Borini

Süper Lig'de uzun süren şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, resmi olarak yarın başlayacak transfer sezonu öncesinde hareketli saatler yaşıyor. Sarı-Lacivertliler transferde az ama öz isimleri tercih edecek ve nokta atışı yapacak. Fenerbahçe Yönetimi bu stratejiyle sezonu şampiyon olarak tamamlamak ve taraftarını mutlu etmeyi planlıyor.

4 MAÇTA 2 YENİLGİ PLANLARI BOZDU

Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü. Fenerbahçe taraftarı, Kadıköy'de alınan 3-0'lık Galatasaray yenilgisi nedeniyle bir hayli tepkili. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bu tepkilerin önüne geçmek için transfer sezonunda bombaları tek tek patlatmayı hedefliyor.

EN AZ 3 TRANSFER DAHA YAPACAK

Fenerbahçe resmi transfer sezonu henüz açılmadan ilk hamlesini yaptı. Sarı-Lacivertliler, Adana Demirspor forması giyen tecrübeli stoper Samet Akaydın'ı renklerine katarak savunmasını güçlendirdi. Fenerbahçe'nin Portekizli teknik adamı Jorge Jesus'un Ali Koç'tan en az 3 transfer daha istediği öğrenildi. Bu transferlerin fazla zaman geçmeden açıklanması bekleniyor.

ÖNCELİK KANAT TRANSFERİ OLACAK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un başkan Ali Koç ile yaptığı görüşmede skorer bir kanat oyuncusu istediği öğrenildi. Portekizli teknik adamın Samet Akaydın transferi sonrası önceliği, kanat takviyesi ve forvet transferi... Bu iki bölge için de yönetim yıldız oyuncuların menajerleri ile temaslarını tüm hızıyla sürdürüyor.

YABANCILAR AZALIRSA HAMLE YAPILACAK

Fenerbahçe Yönetimi, öncelikli olarak transfere yer açmak için elindeki yabancı oyunculardan bazılarıyla yollarını ayırmak zorunda. Bruma ve Lemos'a lisans çıkartmayan ve toplamda 16 yabancısı olan Sarı-Lacivertliler, kadrosunu boşaltabilirse sürpriz bir hamle yapacak. Şampiyonluğun en önemli adaylarından biri olan Fenerbahçe, Süper Lig'den sürpriz bir isim için pusuda bekliyor.

JESUS ONU UZUN SÜREDİR TAKİP EDİYOR

Sarı-Lacivertliler ara transfer döneminde elindeki yabancı oyunculardan ayrılan olursa Karagümrük forması giyen Fabio Borini için resmi temaslara başlayacak. Tecrübeli oyuncu için Jorge Jesus'un da onay verdiği ve transferin büyük bir gizlilik içerisinde yürütüldüğü öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın uzun süredir İtalyan sol kanat oyuncusunu izlediği iddia edildi.

EMRE MOR TRANSFERİYLE YAKINLAŞTILAR

Fenerbahçe bilindiği gibi sezon başında Karagümrük'ten Emre Mor'u 2 milyon Euro bonservis bedeli ile kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe, Emre transferi ile başlayan iyi ilişkileri Borini transferinde kullanmak istiyor. Sarı-Lacivertliler elindeki yabancı oyunculara gelen teklifleri değerlendirerek bu transfer için bir an önce kontenjanda yer açmak istiyor.

LİGDE 9 GOL VE 7 ASİSTLE OYNUYOR

Karagümrük'ün İtalyan sol kanat oyuncusu bu sezon Süper Lig'de ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çekiyor. Borini, 16 maçta forma şansı bulurken 9 gol ve 7 asiste imza attı. Toplamda 16 gole katkıda bulundu. Roma, Milan ve Liverpool gibi takımların formasını giyen tecrübeli oyuncu Karagümrük'e bedelsiz olarak transfer oldu. (Takvim)