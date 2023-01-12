Son dakika transfer haberleri: Altınordu’da 5 imza birden

Spor Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu, devre arası transfer döneminde kadrosunu 5 isimle güçlendirdi. Kırmızı-lacivertli takım, Beytullah Baliç Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Sakaryaspor'dan orta saha oyuncusu Emirhan Aydoğan, Eyüpspor'dan sağ bek Erdem Gökçe ve sol kanat Metehan Mimaroğlu, Çaykur Rizespor'dan stoper Selim Ay ile sezon sonuna kadar, Menemen FK'dan forvet Ali Özgün ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Altınordu'nun yeni transferleri sezonun ikinci yarısında sahada en iyi şekilde mücadele ederek sezonun iyi bir yerde tamamlamak istediklerini ifade ettiler.

Başkan Seyit Mehmet Özkan, Beytullah Baliç Yerleşkesi'ne gelerek yeni transferlerle tanışıp onlara başarılar diledi. Başkan Özkan, yeni transferlerin büyük bir özveride bulunarak Altınordu'yu tercih ettiğini ifade ederek, "Bu toprakların çocuklarına olan inancımız ile sezonun ikinci yarısında takımımıza yeni katılan oyuncularımızla birlikte başarılı olacağız. Yeni oyuncularımızdan bazıları takımımızdaki genç futbolcularımıza ağabeylik yapacak. Genç futbolcularımız onların tecrübelerinden çok şey öğrenecek. Sezonu en iyi şekilde tamamlayacağız" diye konuştu.