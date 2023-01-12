Son dakika transfer haberleri: Manisa FK, Junior Fernandes’i Transfer Etti! Bir dönem Alanyaspor ve Başakşehir...

Spor Toto 1. Lig takımı Manisa FK'dan hücum hattının soluna takviye geldi. Bir dönem Süper Lig'de forma giyen yıldız oyuncu Junior Fernandes, tekrardan Türkiye'ye geldi. Detaylar...

MANİSA FK, JUNİOR FERNANDES İLE ANLAŞTI

Manisa FK, Süper Lig'de Alanyaspor ve Başakşehir forma giyen Junior Fernandes ile prensip anlaşmasına vardı.

37 GOL KATKISI VERDİ

34 yaşındaki Şilili sol kanat, 2017-2020 yıllarında 2,5 sezon Aytemiz Alanyaspor'un formasını giymiş; Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı 108 maçta 37 gol kaydetmişti.

BAŞAKŞEHİR'DE 2 GOL

Junior Fernandes, 2020-2021 sezonunda ise Başakşehir'de 11 karşılaşmada görev aldı ve 2 kez rakip fileleri havalandırdı. Bonservisi elinde olan Fernandes son olarak Şili Ligi takımı Club Universidad de Chile formasını giydi.

JUNİOR FERNANDES KİMDİR?

10 Nisan 1988 yılında Şili'nin Tocopilla kentinde dünyaya gelen Junior Fernandes, forvet pozisyonunda görev almaktadır. Son olarak Club Universidad de Chile forması giyen 34 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Başakşehir'den transfer olmuştu. (ajansspor)