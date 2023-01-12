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Giriş Tarihi: 12.1.2023 13:43

Spor Toto Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı

DHA
Spor Toto Süper Lig’de 19. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, 19. haftası oynanacak Spor Toto Süper Lig'de haftanın hakemlerini açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'de 19'uncu hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;

YARIN:

17.00 Kayserispor - Sivasspor (RHG Enertürk Enerji) ARDA KARDEŞLER
20.00 Galatasaray - Hatayspor (Nef) KADİR SAĞLAM

14 OCAK CUMARTESİ:

13.30 Antalyaspor - Giresunspor (Corendon Airlines Park Antalya) YAŞAR KEMAL UĞURLU
16.00 Adana Demirspor - MKE Ankaragücü (Yeni Adana) BURAK ŞEKER
16.00 Konyaspor - Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir) ABDULKADİR BİTİGEN
19.00 Trabzonspor - Başakşehir (Şenol Güneş Spor Kompleksi) ALİ ŞANSALAN

15 OCAK PAZAR:

13.30 Ümraniyespor - İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi Şehir) ALİ PALABIYIK
16.00 Kasımpaşa - Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan) ÇAĞDAŞ ALTAY
19.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe (Kalyon) MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ

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Spor Toto Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı
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