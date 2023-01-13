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Giriş Tarihi: 13.1.2023 12:05

Konyaspor'dan sürpriz transfer hamlesi! Youssef Aït Bennasser...

Konyaspor’dan sürpriz transfer hamlesi! Youssef Aït Bennasser...

Devre arasında orta sahaya takviye yapmak isteyen Yeşil-Beyazlılar listesinin en başına sürpriz bir isim yazdı. Konyaspor dünyaca ünlü yıldız için düğmeye bastı, operasyon başlattı.

Ara transfer dönemi resmen başladı. Ocak ayını hareketli geçirecek takımlardan bir tanesi de Konyaspor ... Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Yeşil-Beyazlılar orta sahasını güçlendirme kararı aldı. Bu doğrultuda ise gündeme flaş bir isim geldi.
Listenin başında

Monaco'dan ayrıldıktan sonra Adanaspor'a gelen ve iki sezondur Güney ekibinde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Benasser, Konyaspor'un transfer listesinin en başında. 1. Lig temsilcisi ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan başarılı oyuncuya talip olan Konyaspor bonservis görüşmelerine başlayacak.

SÜPER LİG 'İ İSTİYOR
Birkaç gün içerisinde transferin resmiyet kazanma ihtimali yüksek duruyor. Daha 26 yaşında olan Benasser'in de kariyerine Süper Lig'de devam etmek istediği gelen haberler arasında.

FRANSA'DA GÖZDEYDİ
Nancy altyapısından yetişen Benasser, kariyeri boyunca St.Etienne, Caen, Bordeaux ve Monaco formaları giymişti. Bu sezon Adanaspor'da 14 maçta ter döken oyuncu 1 gol atıp, 4 de asist yapma başarısı ortaya koydu. (Fanatik)

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Konyaspor'dan sürpriz transfer hamlesi! Youssef Aït Bennasser...
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