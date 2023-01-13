Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş için Rusya’dan açıklama: Beşiktaş’ın Dmitri Barinov’a ilgisi olduğu...

Beşiktaş, Lokomotiv forması giyen orta saha Dmitri Barinov ile ilgileniyor. Rus basınına konuşuna 26 yaşındaki futbolcunun menajeri Pavel Banatin, oyuncusuna Beşiktaş'ın ilgisinin olduğunu doğruladı.

Banatin, "Evet, doğru Beşiktaş Dmitri'nin transferiyle ilgileniyor. Satın alma opsiyonlu kiralık ve bonservisi için görüşmeler var. Ancak görüşmelerin hangi aşamada olduğunu kulüpten öğrenebilirsiniz" dedi.

Orta sahanın yanı sıra stoperde de görev yapabilen Barinov'un Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor. Barinov'un güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor. (sporx.com)