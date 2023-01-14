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Giriş Tarihi: 14.1.2023 13:40

Konyaspor - Beşiktaş karşılaşmasının VAR'ı Serkan Tokat oldu

İHA
Konyaspor - Beşiktaş karşılaşmasının VAR’ı Serkan Tokat oldu

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında bugün oynanacak üç karşılaşmanın VAR hakemleri belli oldu. Konyaspor - Beşiktaş mücadelesinde VAR'da Serkan Tokat görev alacak.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftası bugün oynanacak dört karşılaşmayla devam edecek. Antalyaspor'un Giresunspor'u konuk edeceği mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Ok ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak. Müsabakada VAR hakemi olarak Emre Malok görev alacak. Malok'a, AVAR'da Erkan Zengin ve Burak Olcar eşlik edecek.

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ KARŞILAŞMASININ VAR'I SERKAN TOKAT
Günün bir diğer mücadelesi olan Konyaspor - Beşiktaş müsabakasını hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek. Ceyhun Sesigüzel ve İbrahim Çağlar Uyarcan yardımcı hakemlik görevlerin üstleneceği karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak. Maçta Serkan Tokat VAR, Mete Kalkavan ve Ekrem Kan'da AVAR olarak atandı.

Adana Demirspor - MKE Ankaragücü karşılaşmasında Burak Şeker, Murat Tuğberk Curbay, Süleyman Özay hakem üçlüsü görev alacak. Maçta VAR koltuğunda Hakan Ceylan yer alacak. AVAR'da da Alper Çetin ve Fatih Tokail olacak.

TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MÜCADELESİNDE VAR KORAY GENÇERLER OLDU
Günün son maçı Trabzonspor - Başakşehir arasında oynanacak. Bu zorlu mücadeleyi Ali Şanşalan yönetecek. Cevdet Kömürcüoğlu ve Aleks Taşçıoğlu yardımcılıklarını yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Volkan Bayarslan olacak. VAR koltuğunda Koray Gençerler, AVAR'da ise Alper Ulusoy ile Mustafa Emre Eyisoy görev alacak.

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Konyaspor - Beşiktaş karşılaşmasının VAR'ı Serkan Tokat oldu
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