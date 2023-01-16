Samet Akaydın transferini Jorge Jesus hızlandırdı





ARDA, JESUS'UN AKLINA GELDİ

Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Arda Güler, dün uzun bir ara sonrası sarı-lacivertli formayı giydi. Bundan önce F.Bahçe'nin 12 Kasım 2022 tarihinde evinde Giresunspor'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada oynayan 17 yaşındaki genç futbolcu, Gaziantep FK maçının 83. dakikasında Crespo'nun yerine takıma dahil oldu. 33 kez topla buluşurken 27 pasında %93 isabet sağladı.