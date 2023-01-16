Samet Akaydın transferini Jorge Jesus hızlandırdı

Fenerbahçe'nin 3.7 milyon Euro'ya transfer ettiği Samet Akaydın'la ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı. Jorge Jesus'un yönetime, "Samet'i Gaziantep deplasmanında istiyorum. 11'de başlatacağım" dediği, bunun üzerine Sarı-Lacivertli idarecilerin bu transferi hızlı bir şekilde bitirdiği öğrenildi.
Çarşamba günü Fenerbahçe ile sözleşme imzalayan 28 yaşındaki futbolcu, dün de ilk 11'deki yerini aldı.
DERBİ SONRASI 5 DEĞİŞİKLİK
Galatasaray karşısında alınan farklı mağlubiyetin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus kadroda köklü değişime gitti. Portekizli hoca, derbiden 5 farklı ismi 11'de sahaya sürdü. Emre Mor 5, Alioski ve Valencia 4 maç aradan sonra 11'de yer aldı. Mert Hakan ise ligde bu sezon ilk kez başlangıç kadrosunda sahaya çıktı. Samet Akaydın da ayağının tozuyla 11'e girdi.
ARDA, JESUS'UN AKLINA GELDİ
Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Arda Güler, dün uzun bir ara sonrası sarı-lacivertli formayı giydi. Bundan önce F.Bahçe'nin 12 Kasım 2022 tarihinde evinde Giresunspor'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada oynayan 17 yaşındaki genç futbolcu, Gaziantep FK maçının 83. dakikasında Crespo'nun yerine takıma dahil oldu. 33 kez topla buluşurken 27 pasında %93 isabet sağladı.