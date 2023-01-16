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Giriş Tarihi: 16.1.2023 10:58

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan stopere son aday Ricardo Rodriguez!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan stopere son aday Ricardo Rodriguez!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Torino'nun İsviçreli sol bek ve sol stoper oyuncusu Ricardo Rodriguez'i gündemine aldı.

Spor Toto Süper Lig 'de bu sezon tüm planlarını şampiyonluk üzerine kuran Kara Kartal'da yönetim, takımı güçlendirmek için düğmeye bastı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda Wout Weghorst'un yerini doldurmak için çalışmada bulunan idareciler, savunma için de temaslarını sürdürüyor.

RODRIGUEZ RADARDA

Fanatik'in haberine göre; siyah-beyazlıların savunma için son olarak gündemine İtalya Serie A ekiplerinden Torino'nun İsviçreli savunmacısı Ricardo Rodriguez'i aldığı kaydedildi. Üçlü savunmada sol stoper olarak görev yapmasının yanı sıra sol bek hattında da forma giyebilen ayrıca orta sahanın solunda da oynayabilen çok yönlü oyuncu için Çizme ekibiyle pazarlıkların başladığı belirtildi.

İsviçre Milli Takımı formasıyla Dünya Kupası'nda da oynayan Rodriguez için Beşiktaş'ın 2 milyon Euro'luk bütçe ayırdığı bildirildi.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan stopere son aday Ricardo Rodriguez!
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