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Giriş Tarihi: 16.1.2023 10:43

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'da ayrılacak isimler belli oldu!

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’da ayrılacak isimler belli oldu!

Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanırken, takımdan gönderilecek isimler de netleşmeye başladı. İşte o isimler...

Galatasaray Yönetimi, şampiyonluk için kadrosunu güçlendirmeye çalışırken, diğer yandan da iç transferde harekete geçti. Takıma katılacak yeni isimler olması nedeniyle, gönderilecek futbolcular için de çalışmalar devam ediyor.

Bu doğrultuda yaz transfer döneminde kiralanan Haris Seferovic'ten kulüp bulması istenecek. Galatasaray forması ile 10 lig maçında ne gol ne de asist yapabilen İsviçreli santrfor, beklentilerin hayli altında kaldı. Kiralık kontratı sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki futbolcuyla yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

FESİH İÇİN GÖRÜŞME

Öte yandan Patrick van Aanholt da bekleneni veremeyenlerden biri oldu. Hollandalı sol bekin, sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. 32 yaşındaki deneyimli savunmacı için iki alternatif belirlendi. İlk etapta, kendisinden takım bulması istenecek.

İkinci ihtimalde ise Hollandalı futbolcunun, sezon sonuna kadar alacakları verilip, sözleşmesinin feshedilmesi için görüşme yapılacak. (Fanatik)

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Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'da ayrılacak isimler belli oldu!
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