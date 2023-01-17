Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan Van den Boomen resti! 'Bedava alırız'
Giriş Tarihi: 16.1.2023 11:16 Son Güncelleme: 17.1.2023 07:10

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan Van den Boomen resti! 'Bedava alırız'

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan Van den Boomen resti! ’Bedava alırız’

Galatasaray, Hollandalı başarılı orta saha oyuncusu için yine girişimde bulundu. Ancak Fransızlar Van den Boomen'İ bırakmadı. Sezon sonunda mukavelesi bitecek olan 27 yaşındaki futbolcu, bedelsiz gelebilir.

Galatasaray'ın listesinde olan Van den Boomen konusunda bir kez daha girişim yapıldı.

Ancak kulübü Toulouse oyuncuyu son haftalardaki formu sebebiyle bırakmıyor. Sarı-Kırmızılı yönetim şimdilik transferi askıya aldı. İlerleyen haftalarda bir girişim düşünülüyor.

"BEDELSİZ ALIRIZ"

Akşam'da yer alan habere göre; yapılan son görüşmede, Fransızlara, "Oyuncuyu bize şimdi satarsanız az da olsa gelir elde edebilirsiniz. Ancak beklerseniz sezon sonunda onu bedelsiz alırız" dendi. Toulouse Yönetimi, konuyla ilgili toplantı yapma kararı aldı.

SICAK BAKTIĞINI SÖYLEMİŞTİ

27 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusunun ismi daha önce de defalarca gündeme gelmişti. Van den Boomen daha önce konuyla ilgili, "Ortada gerçek olan bir durum var. O da Galatasaray'ın beni izletmesi. Bunu ben de duydum, biliyorum. İlginin farkındayım. Bu transfer çok güzel olabilir. Neler olacağını birlikte göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Yani oyuncu tarafıyla hiçbir sorun bulunmuyor. Galatasaray Yönetimi'nin elini rahatlatan konu ise şu anda orta alanda birçok alternatife sahip olunması...

SNEİJDER İLE GÖRÜŞME YAPTI

Van den Boomen'in ara transferde olmasa bile sezon sonunda kadroya katılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Merkez orta saha, 10 numara ve ön libero mevkilerinde forma giyebilen 1.88 boyundaki futbolcu, tam bir joker. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da bu sebeple Hollandalı oyuncuyu kadrosunda görmeyi çok istiyor. Van den Boomen'in, vatandaşı Sneijder ile de görüştüğü ve Galatasaray ile ilgili bilgi aldığı öğrenildi. Tıpkı Ukraynalı başarılı santrfor Dovbyk hamlesinde olduğu gibi Boomen de uzun vadeli yatırım olarak görülüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SABAH.COM.TR - ÖZEL | Skandal SİHA sözleri sonrası Ali Babacan'a ateş püskürdüler: Düşmana askerlik yapıyorlar!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İhraç edilen FETÖ’cü suçüstü yakalandı
Usta oyuncu Altan Erkekli sevilen diziye dahil oldu
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan Ali Babacan'ın iftirasına cevap: 180 derece tersten gösterme çabası
SON DAKİKA: Ahmet Davutoğlu'ndan sonra Ali Babacan da 6'lı masaya rest çekti: Her parti kendi yoluna...
Son dakika | AK Parti anket sonuçlarını açıkladı: İşte son seçim anketine göre oy oranları
Gaziantep'te akraba iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 2 yaralı
Amerika, Amerika
Ünlü uyuşturucu çetesi lideri Ngakuru İstanbul'da yakalandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan Van den Boomen resti! 'Bedava alırız'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA