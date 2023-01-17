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Giriş Tarihi: 17.1.2023 10:58

Son dakika haberi: Galatasaray'dan stopere Mehmet Yeşil

Son dakika haberi: Galatasaray’dan stopere Mehmet Yeşil

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, stoper bölgesine İstanbulspor forması giyen Mehmet Yeşil'i transfer etmek istiyor.

Spor Toto Süper Lig'de 42 puanla sezonun ilk yarısını lider kapatan Galatasaray'da ara transfer çalışmaları sürüyor. Sol bek, stoper ve santrfor bölgelerine takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, stoper transferi için Mehmet Yeşil'in durumunu yakından takip ediyor. Yerli oyuncu anlamında kadroda çok fazla alternatifi bulunmayan Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde Mehmet Yeşil için resmi teklif yapması ve transferi noktalaması bekleniyor.

SEZON BAŞINDA LILLE İSTEMİŞTİ

İstanbulspor'da bu sezon gösterdiği istikrarlı performans ile dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki oyuncu, 2017'de İstanbulspor'a transfer oldu. İstanbul ekibinin geçtiğimiz yıl Süper Lig'e çıkmasında da büyük pay sahibi olan tecrübeli oyuncuyu sezon başında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille de kadrosuna katmak istedi ancak Yeşil'in transferi yetişmediği için gerçekleşmedi.

PAS ARASINDA İKİNCİ SIRADA

Veri karşılaştırma platformu Comparisonator'un verilerine göre Mehmet Yeşil, pas arasında Süper Lig'de stoper oyuncuları arasında 2'nci sırada yer alıyor. Yeşil, maç başına yaptığı 9.05 pas arası ile bu parametrede Adi Mehremic'in ardından 2'nci sırada bulunuyor. 24 yaşındaki oyuncu ayrıca ligde başarılı defansif aksiyon parametresinde de maç başına 15.86 ile 5'inci sırada kendisine yer bulmuş durumda.

24 yaşındaki Yeşil, bu sezon 18'i Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası olmak üzere 20 maçta forma giyerken 2 gol atma başarısı gösterdi.

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Son dakika haberi: Galatasaray'dan stopere Mehmet Yeşil
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