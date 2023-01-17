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Giriş Tarihi: 17.1.2023 12:17

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'a Barcelonalı kanat! Ahmet Ağaoğlu'ndan Adama Traore operasyonu

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor’a Barcelonalı kanat! Ahmet Ağaoğlu’ndan Adama Traore operasyonu

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Edin Visca'nın yerine kaliteli bir alternatif buldu ve Trabzonspor'un hedefini Barcelonalı Adama Traore olarak belirledi. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun bizzat yürüttüğü Adama Traore transferi ile en az Edin Visca kadar etkili bir oyuncu almak isteyen Trabzonspor, bu transferin gerçekleşmesi durumunda Süper Lig'deki iddiasını arttıracağını düşünüyor.

Edin Visca sakatlığı ile Trabzonspor için önemli bir kayıp olurken, Ahmet Ağaoğlu bu durumu telafi etmek adına Barcelonalı Adama Traore'yi hedef olarak belirledi. Önemli bir takviye ile eldeki potansiyelin üzerine koyarak devam etmek isteyen Başkan Ahmet Ağaoğlu, Adama Traore transferi ile Abdullah Avcı'nın da sahadaki oyununu güçlendirmek istiyor.

AHMET AĞAOĞLU'NDAN ADAMA TRAORE'YE KİRALIK FORMÜLÜ
Hızı ile tüm dünyanın dikkatini çeken ve Barcelona'ya transfer olan Adama Traore, şu anda Wolverhampton Wanderers'te kiralık olarak oynuyor. 26 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip eden Trabzonspor, Wolverhampton Wanderers ile anlaşıp Adama Traore'yi kiralamak istiyor.

Şampiyonluk yolunda çok önemli bir hamle olduğu düşünülen sağ kanat, Fotospor'un haberine göre tüm ihtimaller gözetilerek yürütülüyor. İspanyol oyuncu bu sezon 21 maça çıkmış ve 2 gol atmıştı. Oyuncunun bu düşük performansı, Trabzonspor'u transferde avantajlı hale getiriyor. (Akşam)

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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'a Barcelonalı kanat! Ahmet Ağaoğlu'ndan Adama Traore operasyonu
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