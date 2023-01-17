Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor’a Barcelonalı kanat! Ahmet Ağaoğlu’ndan Adama Traore operasyonu

Edin Visca sakatlığı ile Trabzonspor için önemli bir kayıp olurken, Ahmet Ağaoğlu bu durumu telafi etmek adına Barcelonalı Adama Traore'yi hedef olarak belirledi. Önemli bir takviye ile eldeki potansiyelin üzerine koyarak devam etmek isteyen Başkan Ahmet Ağaoğlu, Adama Traore transferi ile Abdullah Avcı'nın da sahadaki oyununu güçlendirmek istiyor.

AHMET AĞAOĞLU'NDAN ADAMA TRAORE'YE KİRALIK FORMÜLÜ

Hızı ile tüm dünyanın dikkatini çeken ve Barcelona'ya transfer olan Adama Traore, şu anda Wolverhampton Wanderers'te kiralık olarak oynuyor. 26 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip eden Trabzonspor, Wolverhampton Wanderers ile anlaşıp Adama Traore'yi kiralamak istiyor.

Şampiyonluk yolunda çok önemli bir hamle olduğu düşünülen sağ kanat, Fotospor'un haberine göre tüm ihtimaller gözetilerek yürütülüyor. İspanyol oyuncu bu sezon 21 maça çıkmış ve 2 gol atmıştı. Oyuncunun bu düşük performansı, Trabzonspor'u transferde avantajlı hale getiriyor. (Akşam)