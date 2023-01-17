Spor Toto Süper Lig ekibi Ümraniyespor, Jesse Sekidika’yı kadrosuna kattığını açıkladı

Spor Toto Süper Lİg ekiplerinden Ümraniyespor, Eyüpspor'da forma giyen Jesse Sekidika'yı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, Eyüpspor takımından 26 yaşındaki kanat oyuncusu Jesse Sekidika'i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı." Türkiye'de Eskişehirspor, Konyaspor ve Galatasaray formaları giyen Nijeryalı futbolcu, sezonun ilk yarısında Eyüpspor'da 9 lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giydi. Sekidika, ligde 2, kupada 1 gol kaydetti.