Abdullah Avcı Her maça farklı savunma rotasyonu ile çıkıyor!

Süper Lig'de sezonun ilk yarısı geride kalırken, Trabzonspor'un savunma mevkiindeki sıkıntı dikkat çekti. Geçen sezonun ilk devresinde 19 maçta kalesinde 14 gol gören ve bu anlamda başarılı bir görüntü sergileyen bordo-mavililer, bu sezon aynı süreçte 18 müsabakada 25 gole engel olamadı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, savunmadaki sıkıntı nedeniyle sık sık rotasyon yapmak zorunda kaldı. Özellikle sakatlıklar ve cezalılar nedeniyle bazı maçlarda mecburi değişime giden Avcı, bir türlü savunmada istikrarı tutturamadı.

Fırtına'da deneyimli çalıştırıcının ilk 11'de en çok tercih ettiği savunmacı Vitor Hugo (16 maç) olurken, Brezilyalı oyuncuyu Marc Bartra (13) takip etti.

Stefano Denswil 5 maçta 11 başlarken, Hüseyin ise ligde 2 müsabakada 11'de sahaya çıktı. Avcı, ilk yarıda sabit bir savunma ikilisi bulamadı. 2022 Dünya Kupası sonrasında orta saha oyuncusu Philippe Gbamin, 3 karşılaşmada stoper bölgesinde oynatıldı.