Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hollandalı futbolcu Brahim Darri, yeniden Fatih Karagümrük'te!
Giriş Tarihi: 18.1.2023 14:58

Hollandalı futbolcu Brahim Darri, yeniden Fatih Karagümrük'te!

AA
Hollandalı futbolcu Brahim Darri, yeniden Fatih Karagümrük’te!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, eski oyuncusu Brahim Darri'yi kadrosuna kattı.

Ara transfer döneminde daha önce Sofiane Feghouli, Adem Ljajic ve Andrea Bertolacci'yle sözleşme imzalayan Fatih Karagümrük, eski oyuncusu Brahim Darri'yle de sezon sonuna kadar anlaşırken, oyuncunun lisans işlemlerini de tamamladı.

Dün lisansı çıkarılan 28 yaşındaki Hollandalı futbolcu, 2019-2020 sezonunun tamamında ve 2020-2021 sezonunun ilk yarısında Fatih Karagümrük forması giymişti.

Kırmızı-siyahlı formayla 1. Lig, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 40 maça çıkan Darri, bu karşılaşmalarda 4 gol attı.

Fatih Karagümrük ile yollarını ayırdıktan sonra Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Samsunspor ve Denizlispor formalarını giyen Hollandalı futbolcu, sezon başında Katar'ın Al-Mesaimeer ekibine transfer olmuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

‘Kuruluş Osman’da yer yerinden oynayacak!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan seçim için 14 Mayıs'ı işaret etti: Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün 6'lı masaya yanıt verecek
‘İndirim’ dedi, cezalandırıldı mı!
CHP'li gazeteci Enver Aysever'den İmamoğlu'nun umre ziyareti fotoğrafı ile ilgili çarpıcı sözler: Kılıçdaroğlu'na 'Sen alevisin yarışamazsın' diyor
Son Dakika: Ukrayna’da helikopter düştü! Ukrayna İçişleri Bakanı hayatını kaybetti
SON DAKİKA: AK Partili Hamza Dağ'dan Bahçeli'nin seçim çağrısına yanıt! Bir ilk olacak...
Quel alaka?
Canım muhaliflerimle baş başa
Davos mu kaldı Ali Bey?
Akdeniz Sahil Yolu
ARKADAŞINA GÖNDER
Hollandalı futbolcu Brahim Darri, yeniden Fatih Karagümrük'te!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA