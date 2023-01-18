İlhan Palut’tan Konyaspor’a flaş gönderme! Emre Belözoğlu ve Nuri Şahin sözleri...

Süper Lig takımlarından Konyaspor'da görevden alınan teknik direktör İlhan Palut, yaşananlarla ilgili olarak beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

"30 SANİYE! KAN DEĞİŞİMİ!"

Ayrılık yönünde bir karar asla beklemediğini söyleyen İlhan Palut "Konyaspor'da güzel ve başarılı bir 2 yıl geçirdik. Beşiktaş maçını kazanabilecek performansı göstermiştik. Yenilginin ardından oyuncularda psikolojik olarak geriye gitmeler gördüm. İkinci başkanımız benimle görüşmek istedi. Yaklaşık 30 saniye görüştük, onlar için zor bir görüşme olacağını ve benimle yollarını ayırmaya karar verdiklerini söylediler. Gerekçe olarak da kan değişikliğinin gerektiğini söylediler. Ben de teşekkür ettim." dedi.

"TRANSFER YAPMAYACAĞIZ SANDIM!"

"Ayrılık olacağını hissettiniz mi?" sorusunu yanıtlayan İlhan Palut "Takımla alakalı zaman zaman istişarelerde bulunuyorduk ancak perşembe günü yapılacak maç için hazırlanırken böyle bir şey olmasını beklemiyordum. Bekleseydim de yine takımı hazırlamaya devam ederdim orası ayrı... Bana 'Çok zor bir konuşma olacak' dendiğinde kendi içimden 'Herhalde transfer yapamayacağız' diye düşündüm. Beklemediğim bir olaydı. Ayrılığın nedenini tam olarak bilmediğimiz için beyin fırtınası yapıyoruz. Ben hiçbir zaman kadrodan şikayet etmedim. Hiçbir zaman da ligin en iyi kadrolarından birine sahip olmadık. Beni bir gün bile 'Transfer ihtiyacım var' derken duymadınız. Tam aksine ben takımı biraz daha sadeleştirmek istedim. Belki yönetimin inandığı oyuncuları ben kadroda düşünmediğim için böyle bir karar alınmıştır ancak bu da bir varsayım." ifadelerini kullandı.