Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası’nda Trabzonspor’un rakibi Ümraniyespor! İlk 11’ler belli oldu...

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde yarın HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan, Hüseyin, Hugo, Arif, Larsen, Doğucan, Hamsik, Bardhi, Naci, Trezeguet, Umut Bozok.
HangiKredi Ümraniyespor'un ilk 11'i: Orkun, Popov, Allyson, Eser, Lenjani, Onur, Oğuz, Kartal, Mršić, Bettaieb, Umut Nayir.
Hafta sonu oynanan Spor Toto Süper Lig'in ilk yarı son maçında Medipol Başakşehir'i sahasında 1-0 yenerek moral bulan bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nda da kazanarak yoluna devam etmek istiyor.
Kupaya 5. turdan itibaren katılan Karadeniz ekibi, Yılport Samsunspor'u 3-0'lık sonuçla mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. HangiKredi Ümraniyespor ile ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor, 1-0 kazanmıştı.
Bordo-mavili takımda, Edin Visca, Dorukhan Toköz, Jean Philippe Gbamin ve Serkan Asan'ın sakatlıkları bulunuyor.