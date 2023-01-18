Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'un rakibi Ümraniyespor! İlk 11'ler belli oldu...
Giriş Tarihi: 18.1.2023 19:27 Son Güncelleme: 18.1.2023 19:30

Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'un rakibi Ümraniyespor! İlk 11'ler belli oldu...

Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası’nda Trabzonspor’un rakibi Ümraniyespor! İlk 11’ler belli oldu...

Son dakika haberleri: Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak. Zorlu karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde yarın HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan, Hüseyin, Hugo, Arif, Larsen, Doğucan, Hamsik, Bardhi, Naci, Trezeguet, Umut Bozok.

HangiKredi Ümraniyespor'un ilk 11'i: Orkun, Popov, Allyson, Eser, Lenjani, Onur, Oğuz, Kartal, Mršić, Bettaieb, Umut Nayir.

Hafta sonu oynanan Spor Toto Süper Lig'in ilk yarı son maçında Medipol Başakşehir'i sahasında 1-0 yenerek moral bulan bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nda da kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

Kupaya 5. turdan itibaren katılan Karadeniz ekibi, Yılport Samsunspor'u 3-0'lık sonuçla mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. HangiKredi Ümraniyespor ile ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor, 1-0 kazanmıştı.

Bordo-mavili takımda, Edin Visca, Dorukhan Toköz, Jean Philippe Gbamin ve Serkan Asan'ın sakatlıkları bulunuyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

‘Kuruluş Osman’da yer yerinden oynayacak!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan seçim için 14 Mayıs'ı işaret etti: Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün 6'lı masaya yanıt verecek
EYT SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den yeni açıklama! EYT yasası ne zaman Meclis'e gelecek?
Son Dakika: Ukrayna’da helikopter düştü! Ukrayna İçişleri Bakanı hayatını kaybetti
‘İndirim’ dedi, cezalandırıldı mı!
CHP'li gazeteci Enver Aysever'den İmamoğlu'nun umre ziyareti fotoğrafı ile ilgili çarpıcı sözler: Kılıçdaroğlu'na 'Sen alevisin yarışamazsın' diyor
Canım muhaliflerimle baş başa
Quel alaka?
Davos mu kaldı Ali Bey?
SON DAKİKA: AK Partili Hamza Dağ'dan Bahçeli'nin seçim çağrısına yanıt! Bir ilk olacak...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'un rakibi Ümraniyespor! İlk 11'ler belli oldu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA