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Giriş Tarihi: 19.1.2023

Dönüşü muhteşem oldu

Dönüşü muhteşem oldu

Dünya Kupası sonrası Galatasaray’ı ligde ve kupada sırtlayan Mertens yönetimin güvenini boşa çıkarmadı

Galatasaray'da Sneijder sonrasında Belhanda'nın üstünde olan ve çok tartışılan 10 numaralı formayı artık Dries Mertens giyiyor. Sezon .aşında eleştirilen Belçikalı yıldız, Dünya Kupası dönüşünde gol ve asistleriyle takımını sırtladı. Ligdeki Sivas maçından sonra kupadaki Alanya karşılaşmasında jeneriklik bir gole imzasını koyan 35 yaşındaki oyuncu, etkili kullandığı duran toplarla asistlerine de devam ediyor. İstanbulspor ve F.Bahçe maçlarında kullandığı kornerler golle sonuçlanan Mertens, Alanyaspor sınavında da Nelsson'a klas bir orta yaparak alkış aldı. Yönetim de "Mertens karakter olarak da çok iyi biri. İyi ki transfer etmişiz" yorumunu yaptı.

AYRILIĞA MAAŞ ENGELİ
Galatasaray'ın sezon başında Benfica'dan kiraladığı Haris Seferovic'e talip olan Yunan ekibi PAOK, İsviçreli forvetin maaşı nedeniyle geri adım attı. Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre PAOK, 2.7 milyon Euro'luk maaş nedeniyle düşüncesini rafa kaldırdı. Seferovic, Galatasaray formasıyla bu sezon 13 maça çıkarken, rakip filelere 2 gol bıraktı.

UĞUR'A YENİ FORMÜL
Emre Taşdemir'i henüz Sivasspor'a gitmesi için ikna edemeyen Galatasaray, son çare olarak Uğur Çiftçi için yaptığı 600 bin Euro'luk bonservis teklifinde artırıma gidecek. Uğur ile 2.5 yıllık prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılılar, Antalyaspor maçı öncesinde bu transferi kağıda dökmeyi planlıyor. FIFA'dan gelen geçici transfer yasağı, Torreira'nın menajerine yapılan acil ödemeyle dün resmen kalktı.

METEHAN DA TAMAM
Galatasaray'ın bu sezon altyapıdan A Takım'a monte ettiği Emin Bayram ve Özgür Baran Aksaka'dan sonra Metehan Baltacı da sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı. Kasım 2002 doğumlu olan 20 yaşındaki stoper, bu sezon A takımla Türkiye Kupası'nda iki maçta 107 dakika forma giyme şansı bulmuştu.

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Dönüşü muhteşem oldu
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