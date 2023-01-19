Dönüşü muhteşem oldu

Galatasaray'da Sneijder sonrasında Belhanda'nın üstünde olan ve çok tartışılanSezon .aşında eleştirilen Belçikalı yıldız, Dünya Kupası dönüşünde gol ve asistleriyle takımını sırtladı.35 yaşındaki oyuncu, etkili kullandığı duran toplarla asistlerine de devam ediyor.Alanyaspor sınavında da Nelsson'a klas bir orta yaparak alkış aldı. Yönetim deyorumunu yaptı.Galatasaray'ın sezon başında Benfica'dan kiraladığı Haris Seferovic'e talip olanPortekiz basınından O Jogo'nun haberine göre PAOK,maaş nedeniyle düşüncesini rafa kaldırdı.Emre Taşdemir'i henüz Sivasspor'a gitmesi için ikna edemeyen Galatasaray, son çare olarakyaptığıUğur ile 2.5 yıllık prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılılar,FIFA'dan gelen geçici transfer yasağı, Torreira'nın menajerine yapılan acil ödemeyle dün resmen kalktı.Galatasaray'ın bu sezon altyapıdan A Takım'a monte ettiği'dan sonrada sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı. Kasım 2002 doğumlu olan 20 yaşındaki stoper, bu sezon