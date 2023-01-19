Dönüşü muhteşem oldu

Dünya Kupası sonrası Galatasaray’ı ligde ve kupada sırtlayan Mertens yönetimin güvenini boşa çıkarmadı
Galatasaray'da Sneijder sonrasında Belhanda'nın üstünde olan ve çok tartışılan 10 numaralıformayı artık Dries Mertens giyiyor. Sezon .aşında eleştirilen Belçikalı yıldız, Dünya Kupası dönüşünde gol ve asistleriyle takımını sırtladı. LigdekiSivas maçından sonra kupadakiAlanya karşılaşmasında jeneriklikbir gole imzasını koyan 35 yaşındaki oyuncu, etkili kullandığı duran toplarla asistlerine de devam ediyor. İstanbulspor ve F.Bahçe maçlarındakullandığı kornerler gollesonuçlanan Mertens, Alanyaspor sınavında da Nelsson'a klas bir orta yaparak alkış aldı. Yönetim de "Mertens karakter olarak daçok iyi biri. İyi ki transfer etmişiz" yorumunu yaptı.
AYRILIĞA MAAŞ ENGELİ
Galatasaray'ın sezon başında Benfica'dan kiraladığı Haris Seferovic'e talip olan Yunan ekibiPAOK, İsviçreli forvetin maaşı nedeniylegeri adım attı. Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre PAOK, 2.7 milyonEuro'luk maaş nedeniyle düşüncesini rafa kaldırdı. Seferovic, Galatasarayformasıyla bu sezon 13 maça çıkarken,rakip filelere 2 gol bıraktı.
UĞUR'A YENİ FORMÜL
Emre Taşdemir'i henüz Sivasspor'a gitmesi için ikna edemeyen Galatasaray, son çare olarak Uğur Çiftçi için yaptığı 600 binEuro'luk bonservis teklifinde artırıma gidecek. Uğur ile 2.5 yıllık prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılılar, Antalyaspor maçıöncesinde bu transferi kağıda dökmeyiplanlıyor. FIFA'dan gelen geçici transfer yasağı, Torreira'nın menajerine yapılan acil ödemeyle dün resmen kalktı.
METEHAN DA TAMAM
Galatasaray'ın bu sezon altyapıdan A Takım'a monte ettiği Emin Bayram ve Özgür BaranAksaka'dan sonra Metehan Baltacı da sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı. Kasım 2002 doğumlu olan 20 yaşındaki stoper, bu sezon Atakımla Türkiye Kupası'nda ikimaçta 107 dakika forma giymeşansı bulmuştu.