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Giriş Tarihi: 19.1.2023 19:23 Son Güncelleme: 19.1.2023 20:16

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, son dans için karşı karşıya geliyor! Riyad All Star - PSG (CANLI)

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, son dans için karşı karşıya geliyor! Riyad All Star - PSG CANLI

Lionel Messi'nin liderliğindeki PSG, Cristiano Ronaldo'nun yeni kulübü Al-Nassr ve rakipleri Al Hilal'in oyuncularından kurulu karma takımla karşı karşıya geliyor. Futbolun iki büyük efsanesinin muhtemelen son maçı, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Dev karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'in yıldızı Messi ile 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu konumundaki Portekizli Ronaldo, belki de son kez hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.

Riyad Sezon Kupası turnuvasında, Fransa ekibi PSG ile Suudi Arabistan'ın Al-Nassr-Al Hilal takımlarının karması arasındaki karşılaşma, başkent Riyad'daki Uluslararası Kral Fahd Stadı'nda TSİ 20.00'de başladı. Müsabaka, beIN SPORTS 4 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Nassr ile 2,5 sezon için imzaladığı 500 milyon avroluk sözleşmeyle yıllık maaşı en yüksek sporcu unvanının sahibi Ronaldo, yeni takımıyla ilk maçına, Messi karşısında çıkacak.

CANLI | RİYAD ALL STAR 0-1 PSG

GOL! 3' Lionel Messi

İLK 11'LER BELLİ OLDU

AlNassr-AlHilal: Ospina, Al-Burayk, Bolehi, Gonzalez, Konan, Talisca, Cuellar, Al-Juwayr, Marega, Ronaldo, Ighalo.

PSG: Navas, Hakimi, Ramos, Bishiabu, Bernat, Vitinha, Renato Sanches, Carlos Soler, Messi, Neymar, Mbappe

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Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, son dans için karşı karşıya geliyor! Riyad All Star - PSG (CANLI)
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