Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, son dans için karşı karşıya geliyor! Riyad All Star - PSG (CANLI)

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'in yıldızı Messi ile 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu konumundaki Portekizli Ronaldo, belki de son kez hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.
Riyad Sezon Kupası turnuvasında, Fransa ekibi PSG ile Suudi Arabistan'ın Al-Nassr-Al Hilal takımlarının karması arasındaki karşılaşma, başkent Riyad'daki Uluslararası Kral Fahd Stadı'nda TSİ 20.00'de başladı. Müsabaka, beIN SPORTS 4 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.
Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Nassr ile 2,5 sezon için imzaladığı 500 milyon avroluk sözleşmeyle yıllık maaşı en yüksek sporcu unvanının sahibi Ronaldo, yeni takımıyla ilk maçına, Messi karşısında çıkacak.
CANLI | RİYAD ALL STAR 0-1 PSG
GOL! 3' Lionel Messi
İLK 11'LER BELLİ OLDU
AlNassr-AlHilal: Ospina, Al-Burayk, Bolehi, Gonzalez, Konan, Talisca, Cuellar, Al-Juwayr, Marega, Ronaldo, Ighalo.
PSG: Navas, Hakimi, Ramos, Bishiabu, Bernat, Vitinha, Renato Sanches, Carlos Soler, Messi, Neymar, Mbappe