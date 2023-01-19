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Giriş Tarihi: 19.1.2023 12:24 Son Güncelleme: 19.1.2023 12:25

Süper Lig'de 20. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig’de 20. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 20. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta heyecanı yarın, 21 Ocak Cumartesi, 22 Ocak Pazar ve 23 Ocak Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Bu mücadelelerde düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

20. haftada maçların programı ve düdük çalacak hakemler şu şekilde:

Yarın

20.00 Adana Demirspor - Giresunspor: Yasin Kol

21 Ocak Cumartesi

16.00 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir: Turgut Doman

19.00 Galatasaray - Antalyaspor: Ali Şansalan

22 Ocak Pazar

13.30 Gaziantep Fk - Dg Sivasspor: Cihan Aydın

16.00 Alanyaspor - Fatih Karagümrük: Burak Pakkan

16.00 Kayserispor - Beşiktaş: Mete Kalkavan

19.00 Trabzonspor - İstanbulspor: Arda Kardeşler

23 Ocak Pazartesi

20.00 Konyaspor - Mke Ankaragücü: Murat Erdoğan

20.00 Ümraniyespor - Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen

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Süper Lig'de 20. hafta hakemleri açıklandı
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