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Giriş Tarihi: 19.1.2023 14:01

Usain Bolt'un banka hesabında milyonluk kayıp! Jamaikalı atletin avukatları...

Usain Bolt’un banka hesabında milyonluk kayıp! Jamaikalı atletin avukatları...

Dünyaca ünlü sprinter Usain Bolt'un banka hesabında 12.7 milyon dolarlık bir kayıp olduğu ve bu kaybın sebebin henüz belli olmadığı belirtildi.

Kariyerinde 8 Olimpiyat şampiyonluğu bulunan ve erkeklerde 100 metrede dünya rekorunun sahibi Usain Bolt'un banka hesabında sebebi belli olmayan bir kayıp yaşandı.

Jamaikalı atletin avukatları yaptığı açıklamada, Bolt'un ülkesindeki özel bir yatırım hesabında 12.7 milyon dolar kayıp yaşandığı ve konuyla ilgili hukuki sürecin başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Bolt'un hesabında sadece 12 bin dolar kaldığı aktarılırken, "Eğer bu bir hatadan kaynaklanmadıysa müvekkilimize karşı ciddi bir dolandırcılık ve hırsızlık suçuyla karşı karşıyayız." ifadelerine yer verildi.

Bolt'un avukatlarının ayrıca, paranın 10 gün içerisinde hesaba tekrar yatırılması için başvuruda bulundukları ifade edildi.

Jamaika Maliye Bakanı Nigel Clarke konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise şunları söyledi, "Endişe verici bir durum. Dürüst olmayan birkaç insan yüzünden kurumlarımızın itibarsızlaştırılmasına izin veremeyiz."

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Usain Bolt'un banka hesabında milyonluk kayıp! Jamaikalı atletin avukatları...
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