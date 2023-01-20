Galatasaray'dan flaş Domenec Torrent açıklaması! "Kaybedilmiş bir dava yok"

A Spor'a canlı olarak bağlanan ve Levent Tüzemen'e konuşan Öztürk, "Böyle bir şey yok. Biz 4 yardımcısı ile beraber dava açtık. Dava devam ediyor. Belki bu dava 1.5-2 yıl daha sürebilir. Kaybedilmiş bir dava yok. Biz zaten bu tür şeyleri KAP'ta açıklıyoruz." dedi

Galatasaray'ın geçen yıl 1.5 yıllık sözleşme imzaladığı Torrent, 20 maçın ardından görevinden ayrılmıştı. Fatih Terim sonrası geçen sezon göreve gelen İspanyol teknik adam, görevine son verilmesinin ardından alacakları için sarı-kırmızılıları FIFA'ya şikayet etmişti.

Galatasaray'ın perşembe akşamı KAP'a gönderdiği finansal raporda Domenec Torrent'in davası için şu ifadeler yer aldı;

"Eski bir profesyonel antrenör ve 4 (dört) yardımcısının, sözleşmelerinin haksız şekilde feshedildiği iddiasıyla FIFA nezdinde açtıkları dava neticesinde FIFA, toplamda 2.634.000,00 Avro'nun, ilgili vadelerden itibaren işleyecek olan yıllık yüzde 5 faiz ile birlikte ödenmesine karar verilmiştir. Söz konusu karar Galatasaray Sportif tarafından CAS nezdinde temyiz edilmiş olup, CAS nezdinde yargılama devam etmektedir."