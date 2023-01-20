Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'dan flaş Domenec Torrent açıklaması! "Kaybedilmiş bir dava yok"
Giriş Tarihi: 20.1.2023 17:53

Galatasaray'dan flaş Domenec Torrent açıklaması! "Kaybedilmiş bir dava yok"

Galatasaray’dan flaş Domenec Torrent açıklaması! Kaybedilmiş bir dava yok

Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, takımın eski teknik direktörü Domenec Torrent'e tazminat ödeneceği yönünde çıkan haberlerin ardından A Spor'a konuştu.

A Spor'a canlı olarak bağlanan ve Levent Tüzemen'e konuşan Öztürk, "Böyle bir şey yok. Biz 4 yardımcısı ile beraber dava açtık. Dava devam ediyor. Belki bu dava 1.5-2 yıl daha sürebilir. Kaybedilmiş bir dava yok. Biz zaten bu tür şeyleri KAP'ta açıklıyoruz." dedi

Galatasaray'ın geçen yıl 1.5 yıllık sözleşme imzaladığı Torrent, 20 maçın ardından görevinden ayrılmıştı. Fatih Terim sonrası geçen sezon göreve gelen İspanyol teknik adam, görevine son verilmesinin ardından alacakları için sarı-kırmızılıları FIFA'ya şikayet etmişti.

Galatasaray'ın perşembe akşamı KAP'a gönderdiği finansal raporda Domenec Torrent'in davası için şu ifadeler yer aldı;

"Eski bir profesyonel antrenör ve 4 (dört) yardımcısının, sözleşmelerinin haksız şekilde feshedildiği iddiasıyla FIFA nezdinde açtıkları dava neticesinde FIFA, toplamda 2.634.000,00 Avro'nun, ilgili vadelerden itibaren işleyecek olan yıllık yüzde 5 faiz ile birlikte ödenmesine karar verilmiştir. Söz konusu karar Galatasaray Sportif tarafından CAS nezdinde temyiz edilmiş olup, CAS nezdinde yargılama devam etmektedir."

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi geliyor: Tüm gözler o tarihe döndü
SON DAKİKA: 6 yaşında evlendirildiği iddia edilen kızdan şok ifade! 'Radyocu Zeki Kayahan C."ye müstehcen fotoğraf attı...'
Arap Süleyman'ın arazisine 700 mirasçı! Değeri tam 5 milyar
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Miçotakis'e sert tepki: Yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür
Siyasi zavallılar
Sezgin Tanrıkulu CHP-HDP ittifakını bir kez daha tescilledi! Kandil ile ortak dilde buluştu...
Son dakika: SGK'dan EYT ve emekli zammı açıklaması: Yüzde 30'dan daha düşük zam yapıldığı iddialar gerçek dışı
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Bolton'un skandal sözlerine tepki: O günler geride kaldı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Süreniz doldu beyler bayanlar
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'dan flaş Domenec Torrent açıklaması! "Kaybedilmiş bir dava yok"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA