Michael Frey’in yeni takımı açıklandı!

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen 28 yaşındaki İsviçreli golcü Michael Frey'in yeni takımı belli oldu. Belçika ekibi Royal Antwerp'te forma giyen Frey, Bundesliga ekibi Schalke 04'e kiralık olarak transfer oldu.
SATIN ALMA OPSİYONU DA VAR
Yapılan transfer açıklamasında, sözleşme gereği sezonunda satın alma opsiyonunun da yer aldığı ifade edildi.
Geçtiğimiz sezon Antwerp formasıyla 46 maça çıkan ve 24 gol 4 asist kaydederek dikkat çeken Frey, bu sezon ise 11'i ilk 11 olmak üzere 23 resmi maça çıktı ve 9 atmayı başardı.