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Giriş Tarihi: 20.1.2023 16:36 Son Güncelleme: 20.1.2023 16:36

Michael Frey'in yeni takımı açıklandı!

Michael Frey’in yeni takımı açıklandı!

Belçika ekibi Royal Antwerp'te forma giyen Michael Frey'in yeni takımı açıklandı. 28 yaşındaki İsviçreli golcü oyuncunun Bundesliga ekibi Schalke'ye kiralık olarak transfer olduğu açıklandı.

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen 28 yaşındaki İsviçreli golcü Michael Frey'in yeni takımı belli oldu. Belçika ekibi Royal Antwerp'te forma giyen Frey, Bundesliga ekibi Schalke 04'e kiralık olarak transfer oldu.

SATIN ALMA OPSİYONU DA VAR

Yapılan transfer açıklamasında, sözleşme gereği sezonunda satın alma opsiyonunun da yer aldığı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Antwerp formasıyla 46 maça çıkan ve 24 gol 4 asist kaydederek dikkat çeken Frey, bu sezon ise 11'i ilk 11 olmak üzere 23 resmi maça çıktı ve 9 atmayı başardı.

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Michael Frey'in yeni takımı açıklandı!
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