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Giriş Tarihi: 20.1.2023

Türk evlatlarına güveneceğiz

MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM
Türk evlatlarına güveneceğiz

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, son dönemde gündeme gelen yabancı hakem tartışmalarına ilişkin, “Eğitim süreçlerini seferber etmekten yanayım” dedi

Haber canlı yayınına konuk olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, yabancı hakem önerilerine ilişkin net mesajlar verdi. Türkiye'nin her alanda olduğu gibi futbolda da yetenekli insanların ülkesi olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Hakem konusunda yeni açılımlar, yetenekli hakemlerin tespiti gibi konular inanıyorum ki süreçlerdeki tartışmaları minimize edecektir. Türkiye'nin yerli hakem noktasındaki çalışmaları arttığı sürece tartışmalar da azalacaktır. Ben her alanda bu ülkenin evlatlarına güveniyorum. Kendi insanımıza güvenmekten yanayım. Bu anlamda tüm eğitim süreçlerini seferber etmekten yanayım" şeklinde konuştu. Türkiye'nin EURO 2028 ve 2032'ye adaylığına ilişkin de ise, "Bu konuda TFF'nin takip ettiği süreçler var, bizim takip ettiğimiz süreçler var" dedi.


'TOKSİK ORTAMIN FAYDASI YOK'
VAR kayıtlarının yayınlanmasına ilişkin görüşlerini de paylaşan Bakan Kasapoğlu, bu sistemin adaleti tesis etmek amacıyla hayata geçirildiğini hatırlattı. Kasapoğlu, "Sporda güven ortamını tesis etmek zorundayız. Toksik ortamın kimseye faydası yok. Herkese görev düşüyor bu konuda. Medyasından taraftarına, yöneticisine kadar herkesin sorumlulukları var. VAR kayıtlarının açıklanması TFF'nin kararıdır. Futbol Federasyonu bu süreçleri nasıl daha şeffaf yönetiriz gayretindedir. İnanıyorum ki süreçler oturdukça güven düzeyi ve tatmin düzeyi artacaktır. El birliğiyle güven ortamına sahip çıkmak lazım" ifadesini kullandı.

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Türk evlatlarına güveneceğiz
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