Türk evlatlarına güveneceğiz

Haber canlı yayınına konuk olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, yabancı hakem önerilerine ilişkin net mesajlar verdi. Türkiye'nin her alanda olduğu gibi futbolda da yetenekli insanların ülkesi olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Hakem konusunda yeni açılımlar,Türkiye'nin yerli hakem noktasındaki çalışmaları arttığı sürece tartışmalar da azalacaktır. Ben her alanda bu ülkenin evlatlarına güveniyorum.Bu anlamda tüm eğitim süreçlerini seferber etmekten yanayım" şeklinde konuştu. Türkiye'nin EURO 2028 ve 2032'ye adaylığına ilişkin de ise,dedi.VAR kayıtlarının yayınlanmasına ilişkin görüşlerini de paylaşan Bakan Kasapoğlu, bu sistemin adaleti tesis etmek amacıyla hayata geçirildiğini hatırlattı. Kasapoğlu, "Sporda güven ortamını tesis etmek zorundayız. Toksik ortamın kimseye faydası yok. Herkese görev düşüyor bu konuda. Medyasından taraftarına, yöneticisine kadar herkesin sorumlulukları var. VAR kayıtlarının açıklanması TFF'nin kararıdır. Futbol Federasyonu bu süreçleri nasıl daha şeffaf yönetiriz gayretindedir. İnanıyorum ki süreçler oturdukça güven düzeyi ve tatmin düzeyi artacaktır. El birliğiyle güven ortamına sahip çıkmak lazım" ifadesini kullandı.