Başakşehir, Ndayishimiye’nin Yerine Eder Balanta’yı Transfer Etmek İstiyor

Spor Toto Süper Lig'in güçlü ekibi Medipol Başakşehir, Youssouf Ndayishimiye'nin Fransa Ligue 1 takımı Nice transferinin ardından orta saha transferi için harekete geçti ve aradığı ismi Belçika'da buldu.

YOUSSOUF NDAYİSHİMİYE'NİN TRANSFER DETAYLARI

Şubat 2021'de Yeni Malatyaspor'dan Başakşehir'e transfer olan ve İstanbul ekibinde sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Youssouf Ndayishimiye, İstanbul ekibinden ayrılıyor.

Fransız ekibi Nice, Youssouf Ndayishimiye'nin transferi için 13 milyon Euro bonservis bedeli artı 3 milyon Euro'luk bonuslarla birlikte 16 milyon Euro'ya anlaştı.

Fransız temsilcisi, 24 yaşındaki Burundili futbolcu ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

NDAYİSHİMİYE'NİN YERİNE BALANTA

Başakşehir, Youssouf Ndayishimiye'nin ayrılığı sonrası Club Brugge'den Eder Balanta'yı transfer listesine aldı ve görüşmelere başladı.

EDER BALANTA'NIN PERFORMANSI

Kariyerinde River Plate, Basel ve Club Brugge takımları bulunan 29 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu, sezonun ilk yarısında Belçika kulübünde 13 maçta forma giydi.

MALATYASPOR'UN KAYBI BÜYÜK

Öte yandan Spor Toto 1.Lig'de sıkıntılı bir süreç yaşayan ve kümede kalma mücadelesi veren Yeni Malatyaspor, Nice'ın Youssouf Ndayishimiye transferine sevinemedi. Fransız ekibinin Youssouf için 16 milyon Euro gibi bir teklifte bulunduğu öğrenilirken, sarı siyahlı takımın Burundili oyuncunun olası satışından yüzde 20 pay alamayacak.

YENİ MALATYASPOR, NDAYİSHİMİYE'DEKİ PAYINI DEVRETMİŞTİ

Öyle ki Youssouf Ndayishimiye'nin Başakşehir'e transferindeki sözleşmeye bir sonraki satıştan yüzde 20 pay maddesi konulurken, eski kulüp başkanı Adil Gevrek'in bu payı 350 bin Euro karşılığında İstanbul kulübüne verdiği ortaya çıkmıştı.

MALATYASPOR 3.2 MİLYON EURO'YU KAYBETTİ

25 yaşındaki Burundili stoper, 2020 yılında Aigle Noir FC takımından Yeni Malatyaspor'a transfer oldu. 45 bin Euro karşılığında Yeni Malatyaspor'a gelen Youssouf Ndayishimiye, sarı siyahlı takımda ortaya koyduğu performans sonrası 2 milyon 150 bin Euro'ya Başakşehir'e transfer olmuştu.

Eğer Ndayishimiye'den gelecek %20'lik pay satılmasaydı, bugun Malatyaspor 3.2 milyon Euro ve sonraki satıştan %4 pay alacaktı.