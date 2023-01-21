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Giriş Tarihi: 21.1.2023 12:32

Ryan Babel'den Vincent Aboubakar paylaşımı! "Aboubakar evine geri..."

Ryan Babel’den Vincent Aboubakar paylaşımı! Aboubakar evine geri...

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da forma giyen Ryan Babel, Vincent Aboubakar'ın Beşiktaş'a transferinin ardından bir paylaşımda bulundu.

Vincent Aboubakar'ın Beşiktaş'la yeniden anlaşmasının ardından ilk tepki Ryan Babel'den geldi. Hollandalı sol kanat, Vincent Aboubakar'la ilgili "Aboubakar eve geri döndü" paylaşımında bulundu.

Ryan Babel'in bu paylaşımı Beşiktaşlı taraftarlar tarafından kısa süre içerisinde beğeni yağmuruna tutuldu.
Ryan Babel kısa bir süre önce Vincent Aboubakar'la ilgili "Wout Weghorst, Manchester United için Beşiktaş'tan ayrıldığında... Beşiktaş, Aboubakar'ı geri getirmeli" paylaşımında bulunmuştu. (Milliyet)

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Ryan Babel'den Vincent Aboubakar paylaşımı! "Aboubakar evine geri..."
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