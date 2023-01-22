Fenerbahçe’de Arda Güler imzayı atıyor!

Fenerbahçe yönetimi Arda Güler ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler Arda'nın sözleşmesindeki serbest kalma maddesini de güncellemeyi planlıyor. 25 Şubat'ta 18 yaşına girecek olan Arda Güler'in sözleşmesinde taraftarı korkutan süre maddesi olmayacak. Yeni sözleşmenin de 4.5 yıllık olması bekleniyor.

5 MİLYON EURO'LUK MADDE KALDIRILACAK

Arda Güler'in şu an mevcut olan sözleşmesinde belli bir süre almazssa 5 milyon Euro'ya serbest kalabilir maddesi vardı. Sezon sonuna kadar bu sürenin doldurulması çok zor bir ihtimaldi. Bu maddenin ortadan kaldırılacak olması hem Fenerbahçe yönetimini hem de taraftarları fazlasıyla rahatlatacak.

TARAFTARIN GÖNLÜNDE TAHT KURDU

Arda Güler hem ligde oynanan Gaziantep deplasmanında hem de kupadaki Çaykur Rize maçında orta koyduğu performansla bir kez daha Sarı-Lacivertli taraftarların gönlünde taht kurmuştu. Sarı-Lacivertli taraftarlar sosyal medyadan yaptıkları yorumlarda teknik direktör Jorge Jesus'tan Arda Güler'i ilk 11'in direkt oyuncusu yapması ve çok daha fazla süre vermesini talep etmişlerdi.

TARAFTAR ARDA'YI İLK 11'DE İSTİYOR

Fenerbahçeli taraftarlar, son günlerde sosyal medyada yaptığı açıklamalarda Arda Güler'e destek veriyor. Sarı-Lacivertli taraftarlar Arda Güler'in ilk 11'in direkt oyuncusu olması gerektiğini ve Jorge Jesus'un bu konuda daha cesur davranmasının şart olduğunu dile getiriyorlar. Arda Güler, Gaziantep deplasmanında iyi bir performans göstermiş, kupadaki son Rize maçında da Miha Zajc'a harika bir asist yapmıştı. (Takvim)

