Fenerbahçe’den Jayden Oosterwolde için Parma’ya yeni teklif

Fenerbahçe'de sol bek transferi için çalışmalar hız kazandı. İtalya Serie B ekibi Parma'da forma giyen 21 yaşındaki sol bek Jayden Oosterwolde'yi bir süredir gündeminde tutan Fenerbahçe'den yeni bir hamle geldi.



Hollandalı sol bek için yaptığı ilk teklifi reddedilen Sarı-lacivertli yönetim, 6 milyon Euro ve başarı bonuslarının olduğu yeni bir teklif ile Parma'nın kapısını çaldı. 10 milyon Euro'dan 8 milyona inen Parma'nın yeni teklife vereceği cevap beklenmeye başlandı. 21 yaşındaki Oosterwolde bu sezon Parma formasıyla 19 maça çıkıp 1 gol attı. (Takvim)