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Giriş Tarihi: 22.1.2023 12:00

Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde için Parma’ya yeni teklif

Fenerbahçe’den Jayden Oosterwolde için Parma’ya yeni teklif

Sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe’nin Parma’ya Jayden Oosterwolde için 6 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi.

Fenerbahçe'de sol bek transferi için çalışmalar hız kazandı. İtalya Serie B ekibi Parma'da forma giyen 21 yaşındaki sol bek Jayden Oosterwolde'yi bir süredir gündeminde tutan Fenerbahçe'den yeni bir hamle geldi.

Hollandalı sol bek için yaptığı ilk teklifi reddedilen Sarı-lacivertli yönetim, 6 milyon Euro ve başarı bonuslarının olduğu yeni bir teklif ile Parma'nın kapısını çaldı. 10 milyon Euro'dan 8 milyona inen Parma'nın yeni teklife vereceği cevap beklenmeye başlandı. 21 yaşındaki Oosterwolde bu sezon Parma formasıyla 19 maça çıkıp 1 gol attı. (Takvim)

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Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde için Parma’ya yeni teklif
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