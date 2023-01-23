Fenerbahçe 5 milyon verdi 10 milyon istediler! Şampiyonluk düğümünü çözecek kapışma! Sebastian Villa...

Şampiyonluk isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ederken, Boca Juniors ekibinde forma giyen Sebastian Villa gündeme gelmişti. Sarı-Lacivertliler'in Sebastian Villa transferinde son durum ne, Villa Fenerbahçe'ye gelecek mi?

FENERBAHÇE, YIRTICI BİR KANAT OYUNCUSU ARIYOR

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, hücum hattındaki zenginliği artırabilmek için yırtıcı bir kanat oyuncusu transfer etmeyi hedefliyor.

MENAJER ÖNERİLERİ DE GELİYOR

Fenerbahçe'ye menajerler vasıtasıyla çeşitli öneriler gelirken, aynı zamanda kulübün profesyonelleri de Sarı-Lacivertliler'e her açıdan uygun olan futbolcularla ilgili araştırmalar yapıyor.

SEBASTIAN VILLA GÜNDEME GELDİ

Şampiyonluk yarışında alternatifli bir kadro ile mücadele etmek isten Fenerbahçe'nin kısa bir süre önce Boca Juniors forması giyen Sebastian Villa için teklif yaptığı gündeme gelmişti. Fenerbahçe'nin yaptığı transfer teklifinin detayları da netleşmeye başladı.

KOLOMBİYA BASINI AÇIKLADI

Kolombiya'da bulunan deneyimli gazeteci Javier Hernandez, Sarı-Lacivertliler'in 26 yaşındaki Villa için yaptığı teklifi açıkladı.

'FENER 5 VERDİ, BOCA 10 İSTEDİ'

Hernandez, "Bana, Fenerbahçe'den Boca'ya yapılan teklif söylendi. Villa için 5 milyon euro teklif ettiler. Ama Boca ise bunun mümkün olmadığını Fenerbahçe'ye bildirdi. Çünkü Boca Villa için en az 10 milyon euro istiyor" dedi.

SEBASTIAN VILLA'NIN MALİYETİ NEDEN YÜKSEK?

Boca Juniors, sol açık, sağ açık ve forvet mevkilerinde oynayabilen futbolcu için daha önce 12 milyon euro fiyat belirlemişti. Bilindiği üzere Sebastian Villa'nın haklarının yüzde 70'ine Boca sahip. Yüzde 30'luk kısmının ise Tolima'da olduğu belirtildi.

VILLA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2022 sezonunda Boca Juniors ekibinde 44 maçta 3370 dakika süre alan futbolcu 11 gol 15 asistlik performans ortaya koydu. Villa, Arjantin'in köklü ekibi Boca Juniors'tan önce Tolima ekibinde görev almıştı.

SÖZLEŞME DURUMU

Kolombiyalı kanat oyuncusunun, kulübü Boca Juniors ise sözleşmesi 31 Aralık 2024 itibarıyla son bulacak. 2019 yılında 10 milyon euro değer biçilen futbolcunun Transfermarkt verilerine göre ise güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

ASİST YAPMA ÖZELLİĞİ DİKKAT ÇEKİCİ

Sağ ayağını etkili bir şekilde kullanan Sebastian Villa, futbol kariyerinde şu ana kadar 222 maça çıktı. Fenerbahçe ile anılan Kolombiyalı 37 gol kaydederken 44 de asiste imza attı. (Takvim)