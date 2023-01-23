Taraftarlar onun için deliriyor! Depay gelse Mostafa’yı geçemez

Galatasaray'ın sezon başında 250 bin Euro'ya Nantes'a kiraladığı Mostafa Mohamed gollerini sürdürüyor. 25 yaşındaki Mısırlı yıldız, Ligue 1'de 15 Ocak'ta takımının yaptığı Montpellier maçında fileleri sarsmıştı. Mostafa bu sezon ligdeki 5, toplamda ise 8. golünü kaydetmişti. Mostafa, dün takımının Fransa Kupası son 32 turunda oynadığı Thaon maçında da sahneye çıktı.

SON PENALTIYLA SORUMLULUK ALDI

Thaon deplasmanında 90 dakikada 0-0 bitti. Uzatmalarda da gol sesi çıkmadı. Penaltılara giden mücadaleyi Sarı-Yeşilliler 4-2 kazanmayı başardı. Nantes'ta son penaltı golünü Mostafa Mohamed atarken, turu geçmenin sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı. Maça ilk 11'de başlayan Mostafa 120 dakika sahada kaldı.

6 MİLYON EURO'YA YENİ SALA'YI BULDUK

Nantes taraftarlarının üye olduğu ve yorumlarda bulunduğu nantesforum.com sitesinde Mostafa Mohamed'e övgülerde bulunulurken, takımda yaratıcı bir orta saha eksikliği olduğu ifade ediliyor. Mostafa Mohamed için, "Sadece 6 milyon Euro'ya yeni Sala'yı bulduk" ifadeleri kullanılıyor. Nantes'ta 2015 ile 2019 yılları arasında forma giyen Emiliano Sala, bilindiği gibi Cardiff'e transfer olmak üzere yol çıktıktan sonra uçak kazasında hayatını kaybetmişti.

15 HAZİRAN'A KADAR SÜRESİ VAR

Nantes, sezon başında Mostafa için 250 bin Euro kiralama bedeli öderken, 15 Haziran 2023 tarihine kadar opsiyon hakkını kullanması halinde futbolcuyu 5 milyon 750 bin Euro karşılığında bonservisini alma hakkına sahip.

DEPAY GELSE MOSTAFA'DAN FAZLA ATAMAZ

Fransız taraftarlar, Mostafa Mohamed'in performansını çok beğendiğini ifade ederken, oyuncunun kesinlikle kalmasını talep ediyor. Yapılan yorumlar arasında, "Şu anda Memphis Depay gelse Mostafa Mohamed'den daha fazla gol atamaz. Bize yaratıcı bir orta saha oyuncusu lazım" sözleri bulunuyor.

15 HAZİRAN'A KADAR SÜRESİ VAR

Nantes, sezon başında Mostafa için 250 bin Euro kiralama bedeli öderken, 15 Haziran 2023 tarihine kadar opsiyon hakkını kullanması halinde futbolcuyu 5 milyon 750 bin Euro karşılığında bonservisini alma hakkına sahip.

DEPAY GELSE MOSTAFA'DAN FAZLA ATAMAZ

Fransız taraftarlar, Mostafa Mohamed'in performansını çok beğendiğini ifade ederken, oyuncunun kesinlikle kalmasını talep ediyor. Yapılan yorumlar arasında, "Şu anda Memphis Depay gelse Mostafa Mohamed'den daha fazla gol atamaz. Bize yaratıcı bir orta saha oyuncusu lazım" sözleri bulunuyor.

DELORT'U İSTEMİYORUZ! LİLLE'E KAPTIRIRSAK O ZAMAN ÖLÜRÜM!

Nantes taraftarları, takımlarıyla anılan Andy Delort ismine şiddetle karşı çıkıyor. Nice forması giyen 31 yaşındaki santrfor için, "Delort için 6 milyon Euro ödeyeceğimiz konuşuluyor. Bir taraftarın şu mesajı oldukça dikkat çekiyor: "İvmesini kaybeden 31 yaşındaki bir adama 6 milyon vereceğiz. Soyunma odasını öyle bir karıştırır ki sonra ondan bir an önce kurtulmak isteriz! Onun yerine 25 yaşındaki genç golcüye (Mostafa) o parayı verelim. Delort'u alırsak satamayız. 6 milyon Euro + hasta maaşı! Mostafa'yı da Lille'e kaptırırsak o zaman ölürüm."

OKAN HOCA, "DURUMA BAKACAĞIZ" DEMİŞTİ

Galatasaray'ın 2-1 kazandığı Antalyaspor maçı sonrası, "Kiralık oyuncularımızı takip ediyoruz. Şu anda Mostafa Mohamed ve Morutan iyi durumda. Onlarla ilgili kulüplerin opsiyonlarını kullanıp kullanmayacağını bilmiyoruz. Maçları takip ediyoruz. Sezon sonunda duruma bakacağız" ifadelerini kullanmıştı.

TAKIMININ ASİST VE GOL KRALI KONUMUNDA

Mostafa Mohamed bu sezon Nantes formasıyla tam 27 maça çıktı. Ligue 1'de 5 gol, 3 asist; Avrupa Ligi'nde 2 gol, 1 asist ve Fransa Kupası'nda 1 gol atan Mısırlı yıldız, toplam 8 gol, 4 asistle takımının hem asist hem de gol kralı konumunda bulunuyor. Mostafa, Galatasaray formasıyla 58 karşılaşmada boy göstermiş ve 17 gol, 5 asistlik katkı sağlamıştı. Nantes, Ligue 1'de topladığı 21 puanla 13. basamakta yer alıyor. (Takvim)