Son dakika haberleri: Selahattin Baki ve Erol Bilecik’ten Galatasaray için zehir zemberek sözler!

Süper Lig'de dün Fenerbahçe deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti ve Galatasaray ile puan farkını 4'e indirdi. Dünkü maçta verilen hakem kararları tartışmalara neden olurken Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik ve Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, FB TV'de gündeme dair açıklamalarda bulundu.

G.SARAY İÇİN SERT SÖZLER

Erol Bilecik ve Selahattin Baki, Galatasaray camiasına da yüklenerek sert sözler söylediler.

Erol Bilecik: "Son ana kadar mücadelenin merkezinde olacağız. Şampiyon özlemini gidermek üzere mücadelemize devam edeceğiz. Kırılma anlarında kenetlenmenin daha fazla önemini kavramamız gerekiyor. Küçük bir kırılmayı geride bıraktık."

"Tekrar keyifli bir hava yakalamaya çalışıyoruz. Avrupa Ligi'nde grubu lider tamamladık. Türkiye Kupası'nda yolumuza devam ediyoruz. Ligde zirve yarışını sürdürüyoruz. 3 kulvarda da rekabetin içindeyiz. Ufak bir iniş yaşadığımız süreci geçirdik. Biz futbolu sadece sahada yapmayı hedefliyoruz. Görüyoruz ki futbol sadece sahada değil, bütün mecralarda oynanıyor. Algı yönetimi ile bambaşka noktalara çekiliyor."

"İşin üzücü tarafı hakem hataları sonucuna bakıldığı zaman son yıllarda en fazla puan kaybeden kulüplerin başında açık ara Fenerbahçe geliyor. Erken kartlar bize çıkıyor."

"G.SARAY CAMİASINA SESLENİYORUM"

"Galatasaray camiasına sesleniyorum, futbolu saha içinde oynayalım. Galatasaray, işine gelmeyeni hedef yapar! Böyle bir yönetim anlayışı olamaz! İstedikleri gibi at koşturamıyorlar! Gri pozisyon varsa, hep Fenerbahçe aleyhine sonuçlanması gerektiğini düşünüyorlar. Ortada dengeli gidişat olunca, feryat, figan, manipülasyon."

"Başkanımız Ali Koç'un, bugün Galatasaray'a bir çağrısı olacak. Bu çağrıyı spor camiası görünce eminim ki takdir edecekler."

ALİ KOÇ'TAN DURSUN ÖZBEK TV'DE TARTIŞMA ÇAĞRISI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüp tarafından yayınlanan mesajda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i karşı karşıya tartışmaya davet etti. İşte Ali Koç'un sözleri o metin...

19 Ekim 2022: "MHK Başkanı Murat Ilgaz Fenerbahçe kongre üyesi. Kendisinin görevden alınmasını istiyoruz!"

20 Ekim 2022: "Bu kurguyu yapanın başına yıkarız", Her hafta GS TV'den takımların uğradığı haksızlıkları yayınlayacağız.

23 Ekim 2022: "Biz bu ligi bitirtmeyiz"

20 Ocak 2023: "Biz PFDK Başkanı'nın cübbesini giyip adaletli kararlar almasını beklerken, o sırtında Fenerbahçe formasıyla kararlar almaya devam ediyor."

21 Ocak 2023: Ali Koç Kulüpler Birliği Başkanı kimliğini kullanarak TFF ile birebir görüşmeler yapıyor

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı ve yöneticilerinin başrolde olduğu kamuoyu önünde yaşanan bu tiyatro ve arka planda yaşanan bilinmezler!

Başta TFF, kurulları ve spor medyası olmak üzere futbol paydaşları üzerinde oluşturulan baskı, ekranlara gönderilen mesajlar, kadrolu yorumcular üzerinden yapılan algılar, sosyal medyada oluşturulan suni gündemler, iftiralar, algı operasyonları…

Adalet, adil rekabet ve hak arayışı kisvesi altında yapılan tüm bu ahlak ve mantık dışı yaklaşım hâlihazırda çok ciddi sıkıntıları olan Türk futboluna daha da zarar vermektedir.

Bununla beraber toplumumuza ekilen nefret tohumları geri dönülemez izlere sebep olmaktadır. Buna bir son vermenin zamanı gelmiştir.

Şahsınıza açık, net ve mertçe bir çağrı yapıyorum:

Gerçekten adalet, adil rekabet ve hakkaniyet arayışınız varsa,

Attığınız adımları savunduğunuz gibi Türk futbolunun marka değeri için yapıyorsanız,

Tüm kamuoyu önünde kim haklı kim haksız kim doğruları söylüyor kim söylemiyor kamuoyu tarafından bilinmesinin zamanı gelmiş ve geçmiştir.

Bu doğrultuda sizi, açıkça ve mertçe her şeyi milyonların önünde değerlendirmek, tartışmak, kamuoyunu aydınlatmak adına istediğiniz zamanda istediğiniz kanalda istediğiniz kişilerle birlikte davet ediyorum.

Unutmayın ki bize göre mesnetsiz size göre gerçek olduğunu savunduğunuz tüm bu ağır iddialarınızı ispatlamakla mükellefsiniz.

Bu konuda sizden yer, zaman ve mecra bilgisi beklediğimizi tüm kamuoyunun bilgisine sunuyorum.

Ali Koç

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı