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Giriş Tarihi: 24.1.2023 11:48

Tarık Aksar'dan, Erol Bilecik'e yanıt: "Talihsiz ve algı oluşturmak için yapılan açıklamalar"

İHA
Tarık Aksar’dan, Erol Bilecik’e yanıt: Talihsiz ve algı oluşturmak için yapılan açıklamalar

Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar, dün akşam oynanan Fenerbahçe müsabakasından sonra sarı-lacivertlilerin başkanvekili Erol Bilecik'in açıklamalarına cevap vererek, "Talihsiz ve algı oluşturmak için yapılan açıklamalar" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor, sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu.

Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerin başkanvekili Erol Bilecik, "Fenerbahçe resmen sahada hakem tarafından bir anlamda sizlerin daha fazla kullandığı gibi ince ince doğranmıştır. Hakemin yönetimi bu şartlar altında bize yapmış olduğu uygulama kabul edilebilir değildir" açıklamalarında bulunmuştu. İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar da Bilecik'in açıklamalarına cevap verdi. Aksar, "Talihsiz ve algı oluşturmak için yapılan açıklamalar. Yediğimiz golden önce iki tane faul var. Ama bizim için VAR'a gidilmiyor. Fenerbahçe'nin golünde ise iki pozisyon öncesine bakılıyor. Biz ayrıcalık değil, adalet istiyoruz. Bu şartlar altında kümede kalmak için mücadele veriyoruz" ifadelerini kullandı.

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Tarık Aksar'dan, Erol Bilecik'e yanıt: "Talihsiz ve algı oluşturmak için yapılan açıklamalar"
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